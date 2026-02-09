Las advertencias

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Para quienes se alarman y crean historias de terror sobre los partidos políticos y sus posibles fisuras, ahí está la advertencia de Saúl Monreal sobre su futuro como candidato al gobierno de Zacatecas.

Lejos de ceñirse a los planteamientos de su partido que frena el nepotismo electoral, Saúl establece que ningún estatuto se encuentra por encima del pueblo.

Dice que tiene el respaldo suficiente y la historia política necesaria para competir por la candidatura, aunque no señala si lo hará por Morena o por otro partido ajeno al movimiento en que actualmente milita.

Los ofrecimientos han surgido para que cambie de partido y el Verde y hasta el PRI surgen como posibles prospectos.

Sin embargo, ante una asamblea de zacatecanos reunidos para mostrar su fuerza política, Saúl, conocido como el “cachorro”, por ser el menor de una numerosa familia, refrendó su interés en ser candidato y gobernador de Zacatecas.

Eso equivale a que seguirá pujando por la candidatura al gobierno de Zacatecas, siguiendo la línea de sus hermanos Ricardo y David que se convirtieron en gobernantes de esa entidad.

La historia de la familia Monreal no ha sido sencilla en esta búsqueda. Ricardo era un distinguido militante del PRI, cuando ese partido le negó la posibilidad de competir por el gobierno estatal y su rompimiento fue sorprendente, ya que fue el primer priista de prosapia que abandonaba al partido y enarbolaba la bandera del PRD, un partido que no reunía una década como tal.

Ganó, sin grandes problemas al candidato que lo marginó del tricolor y se convirtió en el primer gobernador surgido del PRD que era presidido por Andrés Manuel López Obrador.

David Monreal construyó una historia singular en la búsqueda por el gobierno estatal. Primero fue candidato del PT y se ubicó en el último lugar, seis años después ya compitió por Morena y en su tercera oportunidad lo hizo nuevamente por el Movimiento de Regeneración Nacional y ganó.

Sin embargo, la familia es tan grande que no es homogénea y la disputa interna es amplia.

El principal escollo que tiene Saúl es su propio hermano David, quien no lo quiere en la boleta electoral, sin importar el partido que represente. La familia Monreal se encuentra dividida en ese rubro, ya que David prefiere de candidata a su ex cuñada Verónica Díaz Robles, actual senadora, mientras que Ricardo el patriarca de la familia se opone a ello.

Claro que hay en Zacatecas una multitud de aspirantes que no llevan el apellido Monreal, como son Alfonso Ramírez Cuéllar, José Narro Robles, Ulises Mejía y otros más que pueden competir con éxito y serían un tercero en discordia que evitará una lucha fratricida como la ocurrida en 1997 en Querétaro, donde Fernando Ortiz Arana enfrentó en las urnas a su hermano José y el resultado fue inesperado para el tricolor, la derrota de Fernando.

Veremos el rumbo que toman los partidos en Zacatecas y si se ahonda el rompimiento familiar ya existente.

El libro que Julio Scherer Ibarra presentará en los próximos días sacudirá algunas conciencias y pondrá varios temas a discusión, provocando polémica, especialmente por la pugna que sostiene con el ahora embajador de México en Gran Bretaña, Alejandro Gertz Manero.

