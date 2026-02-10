Continúa el plan de reingeniería hídrica para resolver pendientes históricos en Naucalpan

Garantizarán suministro de agua

Naucalpan, Méx.- Como parte del Plan de reingeniería hídrica para lograr resolver los pendientes históricos que hay en esta localidad, como disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala y garantizar el suministro de agua, impulsado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, se iniciaron los trabajos de Reposición del Pozo Framboyanes, y la modernización y equipamiento del Rebombeo Moctezuma la Cascada.

El presidente municipal, acompañado de la Directora General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho, en presencia de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares de Jardines de San Mateo y de la colonia Bosques de Moctezuma, colonias beneficiadas entre otras, reconoció el apoyo de la Conagua y de este organismo para mejorar el abastecimiento de agua en Naucalpan y desazolve de ríos y presas.

Montoya Márquez subrayó “esta problemática se viene arrastrando para todos los vecinos de Jardines y de toda la zona porque en general era un problema postergado, que administraciones anteriores decidieron patear el bote, que durante décadas no se le dio mantenimiento, el drenaje que no se sustituyó”. Nosotros nos propusimos ir regenerando toda esta infraestructura hidráulica.

El Alcalde apuntó que en conjunto con el Organismos Municipal del Agua OAPAS, se hizo un plan maestro para lograr resolver los pendientes históricos que hay en Naucalpan. “Venir a Flamboyanes es parte de esa agenda, de resolver esos pendientes históricos, por eso estamos aquí; esta obra no se queda como una obra aislada que solo va a beneficiar a los vecinos de Jardines de San Mateo, de los fraccionamientos vecinos, sino que esto se vuelve efecto dominó en un sentido de círculo virtuoso, que nos va a permitir garantizar el suministro para muchas otras comunidades y esto nos permita que haya más agua para todas y todos”.

En la colonia Jardines de San Mateo, en Cerrada de Moctezuma, se llevan a cabo las obras de modernización hídrica, con recursos provenientes tanto del gobierno federal, del programa PRODDER y también municipales, en beneficio de más de 20 mil personas para mejorar la distribución del vital líquido en diversas colonias de la zona.

Por otra parte, enfatizó que estos trabajos y las 11 obras de infraestructura hidráulica que se implementarán, permitirán depender en menor medida del Sistema Cutzamala y garantizar el suministro del vital líquido.