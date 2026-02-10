MC se posiciona como alternativa progresista, afirma Juan Olivas Islas

“Fuerza política en expansión”

Valle de México.- Movimiento Ciudadano (MC) se posiciona como una alternativa progresista, enfocada en el futuro, la participación ciudadana y la defensa de libertades, cosa que no han hecho ni harán otros partidos políticos.

Expresó lo anterior el empresario Juan Olivas Islas, luego de reiterar que «MC superará a la vieja política mediante propuestas de igualdad, seguridad y desarrollo sostenible, como lo han destacado sus gobiernos en Jalisco y Nuevo León», dijo.

El joven político mexiquense puntualizó que el partido naranja, se ha consolidado como una fuerza política en expansión, con resultados relevantes, enfocándose en la cobertura de salud, educación y seguridad, entre otras.

Remarcó que «Movimiento Ciudadano no violará la ley electoral ni gastará el dinero de las y los mexiquenses en campañas adelantadas tal y como lo están haciendo otras institutos políticos», abundó.

Finalmente, Olivas Islas destacó que «deseamos que nuestra democracia se fortalezca mediante una verdadera representación ciudadana, plural, moderna y comprometida con la verdad», concluyó.