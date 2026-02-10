El gobierno de Tlalnepantla alcanza recaudación histórica durante enero

Bajo la visión de Raciel Pérez Cruz

Tlalnepantla, Méx.- El gobierno municipal bajo la visión del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, informa a la ciudadanía que durante el primer mes de 2026 se ha logrado una respuesta excepcional en la recaudación por servicios de agua potable y saneamiento a través del Organismo Público Descentralizado (OPDM).

Gracias a la confianza de las y los ciudadanos en la actual administración, la Subdirección de Finanzas reportó un monto total recaudado que asciende a 83,506,483.44 de pesos al corte del 29 de enero.

Este logro financiero es el resultado de una gestión eficiente y transparente que busca transformar los recursos en mejores servicios de infraestructura hidráulica para nuestra ciudad.

Dentro del desglose de los ingresos, destaca la participación de 41,236 usuarios que acudieron a cumplir con sus obligaciones, generando un total de 58,792 movimientos financieros durante el periodo mencionado.

El concepto de mayor recaudación fue el suministro de agua potable, el cual superó los 46 millones de pesos, seguido por la recuperación de rezagos con más de 22 millones de pesos y el mantenimiento de drenaje con 11.8 millones de pesos.

Estos números reflejan el compromiso de la población con el proyecto de transformación que encabeza Raciel Pérez Cruz, quien ha priorizado la atención ciudadana.