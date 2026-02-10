Entregan licencias con goce de sueldo a maestros mexiquenses

Toluca, Méx.- Como parte del cumplimiento del Convenio de Sueldo y Prestaciones vigente entre el Gobierno del Estado de México y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), el secretario general, Jenaro Martínez Reyes, encabezó la entrega de Licencias con Goce de Sueldo por un Año Calendario y Licencias improrrogables hasta por seis meses por enfermedad no profesional y de prolongada recuperación. Esta prestación laboral permite que las y los docentes atiendan su salud sin afectar su estabilidad económica ni su permanencia en el servicio educativo, respaldo que forma parte de las conquistas sindicales que el SMSEM mantiene vigentes para su base afiliada. La entrega benefició a trece docentes y marcó además el inicio de actividades en la Sala de Inclusión de las Nuevas Oficinas Centrales del Sindicato, ubicadas en Santa Cruz Azcapotzaltongo, espacio destinado a fortalecer la atención a las y los agremiados.