La Bahía de Mi Vida invita a reconciliarnos con la naturaleza

Largometraje de Mati Covarrubias

Premier el 25 de febrero en el Museo Memoria y Tolerancia

La película documental La Bahía de Mi Vida – Conexiones invisibles tendrá su gran premier en la Ciudad de México el próximo 25 de febrero, a las 11:30 horas, en el Museo Memoria y Tolerancia. La función incluirá proyección, conversatorio con la directora Mati Covarrubias —acompañada por la periodista Mónica Noguera como moderadora— y un cóctel de bienvenida para el público asistente, con entrada gratuita previa confirmación de asistencia.

​

Con este evento, la cinta comienza su recorrido nacional en 2026, tomando como punto de partida un espacio emblemático dedicado a los derechos humanos y la reflexión social en el centro de la capital. La directora subraya que el propósito es mostrar a México como un país que también “respira conciencia, belleza y esperanza”, articulando un diálogo entre arte, memoria personal y compromiso ambiental.

​

La Bahía de Mi Vida – Conexiones invisibles, dirigida por Covarrubias y producida por Co‑Crea con distribución de Capital Motion, ya se encuentra disponible en Prime Video y JustWatchMe.tv, ampliando su alcance a audiencias internacionales. El largometraje presenta la historia de una mujer que se prepara para su último día de vida, mientras su hija busca en la naturaleza la sabiduría necesaria para comprender la paz con la que su madre se despide.

​

​La narración se sostiene en la voz de ocho guardianes que protegen la tierra y que, desde distintos oficios y trayectorias, revelan la conexión invisible entre la humanidad y la naturaleza. A través de sus testimonios, la película nos recuerda que “preservar los árboles y las especies es cuidar la vida humana”, como resume la propia Covarrubias al describir el corazón filosófico de la obra.

​

Filmada en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, la película construye una especie de meditación visual sobre el amor, la interconexión y la libertad que surge al sentirse uno con la naturaleza. La región se convierte no solo en escenario, sino en personaje vivo: mar, selva y montaña dialogan con las emociones de los protagonistas y con las historias de quienes han dedicado su vida a cuidar ese territorio.

​

Diversas crónicas han destacado el uso de tomas aéreas, subacuáticas y terrestres para capturar la majestuosidad de la bahía, así como la dimensión sensorial del documental, que busca “sentir antes que pensar” mediante un lenguaje poético y multisensorial. De este modo, La Bahía de Mi Vida se inscribe en un cine ambiental que no se limita a denunciar, sino que invita a la contemplación y al asombro como puertas de entrada a la conciencia ecológica.

En palabras de la directora, “nuestro mayor olvido es creer que la Tierra es un escenario donde existimos aisladamente… cuando en realidad, es nuestro cuerpo extendido, el agua que circula por nuestras venas y el viento que llena nuestros pulmones, proviene de ella”. Esta reflexión resume el tono del documental, que plantea que cuidar los ecosistemas es, en el fondo, un acto de cuidado hacia nosotros mismos.

Covarrubias ha explicado en entrevistas que el proyecto nació de una necesidad personal de entender la relación de su madre con la bahía y de traducir esa mirada amorosa hacia el entorno en un relato cinematográfico. La película, sostiene, funciona como un llamado de la propia Tierra: una voz que advierte que “se va a morir si no conectas conmigo”, invitando a reconstruir un vínculo de respeto y reciprocidad con el planeta.

​

Al combinar la historia íntima de una despedida con las voces de ocho guardianes y la fuerza visual de Bahía de Banderas, La Bahía de Mi Vida – Conexiones invisibles propone un viaje cinematográfico donde la belleza natural, la emoción y la conciencia se entrelazan para recordarnos que la naturaleza no es un paisaje distante, sino la prolongación de nuestra propia existencia.

Galardones 2025 y 2026

Ganadora del Galardón Rizoma Medio Ambiente — Festival Internacional de Cine de Tequila

Presentada por la Embajada de México en Canadá como Selección Oficial en el Latin American Film Festival de Ottawa

Apertura oficial de los Premios Ariel 2025 en Puerto Vallarta, Jalisco, México

Proyección especial — Cumbre Mundial ODM (Argentina)

27 de enero Premier en Madrid, en Casa de México en España

Premio excelencia otorgado por la secretaría de turismo de PV durante Fitur 2026

Mayo 2026 Funciones y presentaciones en París, Londres y Ginebra (Lugares por confirmar)

Voces del mundo

“Un documental que combina ciencia y poesía para recordarnos que todos somos naturaleza.”

— RFI, Radio Francia Internacional

“Hermoso y profundo… una experiencia que une arte, conciencia y emoción.”

— Málaga Reporter, España

“Increíble y hermoso documental… quiero ir a Puerto Vallarta.”

— Daphne Schmon, Film Director, Londres

“Una impactante representación humana de nuestra conexión y dependencia con la naturaleza. Filmada en un paraíso.”

— Israel Villalpando, Gerente / Senior de Coordinación Financiera de los Juegos Olímpicos, Lausana, Suiza. 2019 / 2025

“¡Felicidades!, ¡Qué hermoso documental!”

— Jorge Riggen, Director Filma Jalisco 2022 – 2025

“Este documental teje con imágenes y sonidos un puente entre humanidad y tierra que me ha conmovido profundamente.

No solo es cine, es un llamado, ¿escucharemos?, ¡Que llegue al mundo entero!”

— Perla Harriet Ernest, MBA, Fundadora de Proyecto Ernest. París, Francia.

Quien es Mati Covarrubias

Es cineasta, empresaria mexicana, comunicadora de conciencia, conferencista y visionaria.

Es la primera narradora musical asociada con Deepak Chopra en Latinoamérica.

Mati integra narrativa, sonido y reflexión como una experiencia transformadora.