Autoridades van contra el monopolio de Ticketmaster

Largo historial de abusos

Debe explicar las irregularidades en la venta de boletos para el concierto de la banda BTS

La boletera Ticketmaster, tras años de operar en México, está obligada por primera vez a transparentar sus procesos de venta, de no hacerlo tendrá que pagar más de 5 millones de pesos, ante la protesta de miles de fans de la banda BTS que llevaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a actuar

La Profeco inició un procedimiento administrativo formal contra Ticketmaster porque fans de la banda denunciaron en redes sociales y a través de los canales oficiales de la empresa la falta de claridad en los procesos de venta, la saturación de filas virtuales y la ausencia de información oficial sobre costos y mapas del evento antes de las preventas.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, anunció el 2 de febrero que Ticketmaster podría pagar una multa superior a los 5 millones de pesos. La boletera fue notificada el 28 de enero de 2026 y tiene un plazo de diez 10 hábiles, que se cumple este 12 de febrero, para presentar pruebas y defenderse de las acusaciones por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La procuraduría está exigiendo a la empresa que transparente datos como los cargos adicionales por servicio, la ubicación exacta de las zonas y cuántos boletos están asignados en cada etapa de la venta con el objetivo de evitar el “clima de ansiedad innecesario” denunciado por consumidores, quienes se vieron obligados a comprar sin conocer los precios finales.

Fiorentina García Miramón, directora ejecutiva de la asociación Tec-Check, reconoció que una multa es necesaria para castigar malas prácticas de la boletera, pero destacó que es necesario contar con lineamientos que establezcan las responsabilidades que las boleteras tienen con las y los consumidores.

Investigación antimonopolio contra Ticketmaster

La inconformidad de fans de BTS, que llevó a más de 4 mil quejas por día, motivó una petición en la plataforma Change.org que suma más de 280 mil firmas para exigir a la Secretaría de Economía una investigación antimonopolio contra Ticketmaster.

La organización Tec-Check acompaña esta petición, en ella exponen que la boletera impone condiciones desfavorables porque aprovecha que los consumidores no tienen alternativas reales para adquirir entradas.

Ticketmaster acumula críticas en los últimos años. Tan sólo entre 2018 y agosto de 2022 las quejas ante la Profeco aumentaron un 230 por ciento. La empresa rechazó realizar reembolsos de eventos cancelados, especialmente durante la pandemia por Covid-19.

En diciembre de 2022 los conciertos de Bad Bunny evidenciaron fallas graves en la lectura de boletos legítimos y casos de sobreventa que dejaron a cientos de personas fuera del Estadio Azteca, donde se realizó el evento, pese a contar con boletos.

Un año antes Tec-Check inició una queja colectiva por el festival Tecate Emblema, donde Ticketmaster modificó términos y condiciones para evitar devolver el dinero de eventos pospuestos indefinidamente.

A pesar de los antecedentes y luego de años de presión, fue hasta inicios de 2025 cuando se logró un avance significativo: Ticketmaster se integró a los canales digitales de Conciliaexprés de la Profeco. Antes de esto, los usuarios estaban obligados a acudir físicamente a las oficinas de la Procuraduría en horarios laborales, lo que dificultaba el proceso de denuncia.

Ahora, seguidores de BTS destacan en su petición a la Secretaría de Economía que no se trata solo de un concierto. “Es momento de decir ¡basta! y exigir un mercado de boletaje transparente, con precios competitivos y seguro”, expusieron.

Origen de Ticketmaster

El origen de Ticketmaster se remonta a 1976, cuando Albert Leffler y Peter Gadwa, trabajadores universitarios en Phoenix, Arizona, unieron esfuerzos con el empresario Gordon Gunn para crear una empresa dedicada a la venta de boletos para espectáculos musicales. Lo que comenzó como una iniciativa pequeña encontró rápidamente oportunidades de crecimiento.

Un año después de su fundación, la compañía gestionó su primer concierto con boletaje para Electric Light Orchestra en la Universidad de Nuevo México. El resultado abrió la puerta a nuevas alianzas y a la expansión del modelo de negocio. Para 1978, Ticketmaster ya contaba con clientes fuera de Estados Unidos.

La expansión internacional continuó y en 1981 inició operaciones Ticketmaster UK en Londres, marcando su presencia fuera del territorio estadounidense. Con el avance tecnológico, la firma adaptó su operación: en 1995 apareció Ticketmaster.com, que pasó de ser un espacio informativo a una plataforma de venta.

En 1996 concretó la primera transacción digital de boletos y ese mismo año salió a bolsa con una valoración de 2,800 millones de dólares. Años más tarde, en 2008, consolidó la venta de entradas sin papel, reduciendo filas y facilitando el acceso a recintos.

El grupo es encabezado por Michael Rapino, quien funge como director ejecutivo y presidente. Rapino dirigía Live Nation desde 2005 y continuó al frente tras la fusión corporativa de 2010.

Dentro de esta estructura, Ticketmaster opera como una de las tres divisiones principales, junto con Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship. En conjunto, estas áreas emiten más de 500 millones de entradas al año, promueven más de 35,000 eventos y gestionan las carreras de más de 500 artistas. Además, Live Nation Entertainment controla el 75% de OCESA.