Un inolvidable viaje por los cuentos favoritos de Disney

Disney On Ice presenta ¡Vive la magia!

Esta nueva producción de Disney On Ice lleva a México un elenco estelar de más de 50 queridos personajes de Frozen, Encanto, Intensa-mente 2, Toy Story, incluidos Nick y Judy de la película animada más taquillera de la historia: Zootopia 2

Disney On Ice trae al Auditorio Nacional una mágica aventura con su nuevo espectáculo Disney On Ice presenta ¡Vive la magia! del 1 al 26 de julio. La aventura inicia con un toque del MousePad mágico, que llevará a toda la familia en un viaje inolvidable por los cuentos de Disney, con más de 50 personajes. Disney On Ice presenta patinaje artístico de clase mundial, acrobacias aéreas, asombrosos efectos especiales, atractivos momentos interactivos y música encantadora, que dejará a la audiencia asombrada y creará nuevos recuerdos que acompañarán a sus invitados mucho después de que el espectáculo termine.

La mágica aventura arranca con Mickey, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de inolvidables cuentos de Disney. Navegando en los emocionantes mares de Moana 2 y el dinámico mundo de Intensa-mente 2, Disney On Ice presenta ¡Vive la magia! llevará por primera vez al hielo a los nuevos personajes de esas exitosas producciones. El público podrá ver a Ansiedad junto con Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, además de varios personajes inéditos de Moana 2. A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla, mientras el caos se esparce por el hielo, recorrerán la activa metrópoli de Zootopia con Judy y Nick, se deslizarán por las tierras heladas de Frozen, se maravillarán en el divertido universo de Toy Story y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en Encanto. El espectáculo suma además un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

Acompañados por algunas de las canciones más populares y queridas de Disney, como “Libre Soy” de Frozen, “Inténtalo Todo” de Zootopia, “No Se Habla de Bruno” de Encanto, “Soltar” de Moana 2, entre muchas otras, los asistentes disfrutarán de los talentosos patinadores de clase mundial que le dan vida a la magia de Disney a través de impresionantes coreografías y espectaculares números sobre hielo. El público será testigo de patinadores de alto nivel que llevan la acción a las alturas y se elevan sobre el hielo con acrobacias que desafían la gravedad, como la princesa Ariel que volará por el aire a los acordes de “Bésala” y Rapunzel, cuyo cabello dorado cobrará vida a través de tiras de seda mientras ella y Flynn deslumbran con una cautivadora rutina aérea.

En este espectáculo familiar interactivo, el público podrá ser parte de la aventura cuando Mickey y sus amigos los reciban para explorar los cuentos de Disney con el MousePad mágico, bailen el “Hoedown Throwdown” con Woody, Jessie y Buzz Lightyear de Toy Story y ayuden a la oficial Judy Hopps a rastrear a Nick Wilde mientras se oculta bajo los gigantescos conos anaranjados de tráfico de Zootopia.

Los boletos para Disney On Ice presenta ¡Vive la magia! del 1 de julio al 26 de julio en el Auditorio Nacional, estarán disponibles a través de https://www.ticketmaster.com.mx/ o www.DisneyOnIce.com

Vivir la magia de Disney es más fácil que nunca. Con precios accesibles, se pueden elegir boletos que más se adapten al presupuesto de cada familia para vivir una experiencia encantadora.