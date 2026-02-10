Delfina Gómez beneficia a más de 28 mil estudiantes de Valle de Chalco

Entrega de infraestructura, mobiliario y sistemas de agua en 76 escuelas

La mandataria mexiquense informó que se invirtieron más de 70 millones de pesos en instituciones de nivel básico y media superior

Valle de chalco, Estado de México.– Con una inversión superior a los 70 millones de pesos, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó apoyos en infraestructura educativa, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial a 76 escuelas de nivel básico y media superior en el municipio de Valle de Chalco, acciones que benefician a más de 28 mil estudiantes.

Esto forma parte de una estrategia integral para dignificar los espacios de aprendizaje, fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones escolares en la región oriente del Estado de México.

“Estamos convencidos de que, en un Gobierno de transformación se tiene que invertir en un rubro muy importante que es la educación. Con la educación podemos asegurar el presente y proyectar un mejor futuro para las y los jóvenes, por eso estas obras y apoyos significan bienestar para nuestros estudiantes”, expresó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Desde la Escuela Preparatoria Oficial Número 088, la Mandataria estatal informó que en 58 escuelas se entregó mobiliario escolar, como pupitres, mesas, sillas, estantes y material didáctico, matemático y deportivo. Asimismo, en 11 planteles se realizaron obras de infraestructura educativa y en siete instituciones se instalaron sistemas de captación de agua pluvial, lo que mejora el acceso al agua y fomenta el uso sustentable de los recursos.

“Estamos aquí para refrendar nuestro compromiso con la educación pública con los jóvenes y el derecho de cada uno de ustedes a un mejor futuro construido desde sus salones de clase”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México consolida el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, con una visión orientada a mejorar los espacios educativos y generar condiciones más dignas para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes.

A la entrega asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México; Alan Velasco Aguero, Presidente Municipal de Valle de Chalco, así como autoridades escolares, madres y padres de familia.