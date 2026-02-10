Sentencias de hasta 70 años a ex funcionarios por corrupción

Resultado de la “Operación Enjambre”

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de desarticular nexos, complicidades y redes criminales infiltradas en el servicio público, el Gobierno del Estado de México, combate la corrupción e impunidad con la “Operación Enjambre”. De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), a la fecha, se han obtenido 19 sentencias de condena contra 18 personas consideradas como principales objetivos, siendo la máxima de ellas de 70 años de prisión.

Gracias al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad de los Gobiernos federal y estatal, con las pruebas determinantes para el Tribunal de Enjuiciamiento, se han ejecutado sentencias en contra de exfuncionarios de Seguridad Pública de municipios como Santo Tomás, Naucalpan, Nicolás Romero, Tlatlaya, Coatepec Harinas y Acambay.

Destaca el caso de la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien obtuvo 70 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

En el marco de estas acciones operativas desplegadas a partir del 22 de noviembre del 2024, hasta la fecha, han sido detenidas 60 personas de los municipios de Aculco, Acambay, Atlacomulco, Nicolás Romero, Jilotzingo, Naucalpan, Coacalco, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, San José del Rincón, Amanalco, Santo Tomás, Coatepec Harinas, Texcaltitlán, Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, Tonatico y Tlatlaya.

A través de la revisión planificación y ejecución de estrategias de seguridad que se analizan en las Mesas de Paz, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez continúa firme en el seguimiento de denuncias, investigación, ejecución de órdenes de aprehensión y sentencias en contra de funcionarios y exfuncionarios coludidos con organizaciones criminales.

Los resultados de la “Operación Enjambre”, derivan de labores de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y con el apoyo coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM); Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem); Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).