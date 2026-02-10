Expo 15 reúne todo para organizar tu fiesta ideal

En el Palacio de los Deportes

Más de 100 proveedores, pasarelas de vestidos, coreografías, promociones y la presencia de talento

Por Arturo Arellano

Los días 14 y 15 de febrero, Expo 15 transformará el Palacio de los Deportes en un gran escaparate donde las familias podrán resolver en un solo fin de semana cada detalle de la celebración: vestido, banquete, foto, música, maquillaje y entretenimiento, con descuentos y facilidades de pago para los asistentes.

En entrevista para Diario Imagen, Raquel Salmeron, directora de Expo 15, confirma que los festejos de quince años siguen más vigentes que nunca, pese a que algunas familias contemplan alternativas como viajes o regalos especiales en lugar de fiesta. “Evidentemente aún hay mucha demanda de los festejos de 15 años, aunque muchas tienen la idea del carro, del viaje, pero siempre hay una nena que desde chiquita sueña con sus 15 años, las familias van y también se les antoja”, comenta, al señalar que incluso quienes inicialmente deciden no hacer fiesta cambian de opinión al conocer las opciones que ofrece la exposición.

La primera edición de Expo 15 en 2026 se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Palacio de los Deportes, en un horario de 11:00 a 21:00 horas, con acceso de 150 pesos por persona y por día, boletos a la venta directamente en la taquilla de la puerta 5 del recinto. Con ese mismo boleto, las quinceañeras y sus familias podrán recorrer las áreas de exposición, asistir a pasarelas, ver exhibiciones de coreografías y participar en dinámicas con artistas invitados.

Salmeron subraya que uno de los principales atractivos de Expo 15 es la calidad y variedad de su planta de expositores, especialmente en el rubro de vestidos y coreografías. “Tenemos una plantilla muy buena de expositores, sobre todo vestidos y coreografías, la cartera es bastante amplia, son entre 12 y 13 diseñadores con muy buenos diseños”, detalla, al agregar que en el caso de los coreógrafos las familias pueden contratar a quien les quede más cerca de sus casas.

Otro de los beneficios es la posibilidad de concentrar en un solo lugar un proceso que, de forma tradicional, podría llevar meses de búsqueda y organización. “Aquí van a tener la seguridad de que van a contratar servicios de calidad. La ventaja de organizar un evento que te puede llevar meses, por ir a ver el vestido en un lugar, el pastel en otro, y aquí tenemos todo junto”, afirma. Expo 15 reúne a más de 100 proveedores especializados en fiestas de quince años, lo que permite comparar precios, estilos y paquetes en un mismo fin de semana.

En cuanto a tendencias, la directora explica que el equipo de Expo 15 realiza una campaña previa en la que seleccionan vestidos de distintos diseñadores y los someten a encuestas para elegir el tono protagónico de la edición. Para este año, el color azul resultó el favorito del público, reflejándose en las imágenes oficiales y en varias de las propuestas de pasarela.

El concepto de fiesta también se ha transformado, incorporando experiencias novedosas alrededor de la quinceañera y sus invitados. “Antes era solo maquillaje de la quinceañera, ahora se contrata uno que va a tu evento y es glitter bar, y maquillan a los invitados para que brillen”, explica Salmeron, al mencionar que también se han vuelto muy populares los carritos de snacks que se van sumando a la fiesta.

​

En el plano económico, la organizadora reconoce que muchas familias comienzan con la idea de un festejo pequeño, pero la celebración se va enriqueciendo conforme se suman padrinos de pastel, maquillaje u otros servicios. Para facilitar la contratación, “todos los clientes llevan un descuento especial” y cada giro ofrece distintas facilidades de pago: se aparta la fecha y se liquida poco a poco, según las posibilidades de cada familia.

​

La experiencia de Expo 15 no se limita a la parte comercial; también busca crear momentos de encuentro entre las quinceañeras y figuras juveniles de la pantalla. “La chica de la imagen de nuestra campaña se llama Sammy Schould, sale en la serie de La CQ y también nos acompañará Nicolás”, comenta Salmeron, en referencia a los talentos que participan en la campaña y que convivirán con el público. Por ahora, señala, ellos son los invitados confirmados, aunque se espera que se vayan sumando más nombres conforme se acerque la fecha.

Salmeron adelanta que Expo 15 repetirá edición en la Ciudad de México dentro de cuatro meses, manteniendo su apuesta por un formato que combina tradición familiar, moda, entretenimiento y servicios especializados para una de las celebraciones más emblemáticas de la cultura mexicana.

​