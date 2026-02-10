ISAAC HERNÁNDEZ PRESENTA LA DOCEAVA EDICIÓN DE “DESPERTARES”

EN EL AUDITORIO NACIONAL

El programa incluye fragmentos de piezas clásicas como Carmen, Giselle y Otelo, así como el debut de Hernández en Sinatra Suite, una coreografía creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov

Se presentan por primera vez en México el bailarín, ilustrador y artista visual Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss, reconocido en el break dance; Bayley Taps, bailarín originario de Nueva Zelanda y especialista en tap dance, y la Yoann Bourgeois Art Company

La gala se lleva a cabo el sábado 29 de agosto de 2026

Con once ediciones en su historia, “Despertares” de Isaac Hernández se consolida como una de las galas dancísticas más importantes de México y el mundo, misma que regresa el 29 de agosto de 2026 con su doceava emisión al Auditorio Nacional.

En conferencia de prensa en el Lunario del Auditorio y acompañado por su hermana y productora ejecutiva, Emilia Hernández, así como por Sergio Eguiarte, director de Marketing de Banamex, Isaac ofreció detalles sobre una edición que aglutina piezas clásicas, artistas internacionales y propuestas visionarias que celebran el movimiento, la disciplina y el diálogo entre distintas formas de entender e interpretar la danza.

“Me encanta estar aquí y sentir que ‘Despertares’ ya es parte de la vida cultural y de la tradición en México. Me siento feliz porque todos los años es una experiencia maravillosa y algo que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de mi vida y mi carrera, y ahora me siento feliz de volver a traerlo al Auditorio Nacional”, expresó Hernández.

El bailarín celebró que con dicha gala el ballet se acerca a diversos públicos: “Despertares es un escenario donde la danza se vive con libertad y donde artistas de distintas disciplinas y estilos, con trayectorias internacionales, comparten un mismo escenario. Como director artístico, mi interés ha sido siempre construir una experiencia auténtica, exigente y emocionante, que permita al público acercarse a la danza desde la excelencia, pero también desde la emoción humana”.

Una gala visionaria de prestigio mundial

Para la doceava edición de “Despertares” articula un complejo y emocionante programa, en el que participan bailarinas y bailarines de talla mundial que ofrecen fragmentos de obras clásicas icónicas como Carmen, Giselle y Otelo.

Isaac Hernández bailará por primera vez Sinatra Suite, una coreografía hecha por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov, lo que reafirma a ‘Despertares’ como un espacio en el que se gestan colaboraciones inéditas y debuts internacionales.

Asimismo, por primera vez en México, se presentará Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss, bailarín, ilustrador y artista visual de origen checo, reconocido por fusionar el breakdance con danza experimental y movimiento contemporáneo.

Asimismo, participará Bayley Taps, originario de Nueva Zelanda y especialista en tap dance, quien se ha distinguido por su estilo energético, gran presencia escénica y forma creativa de reinterpretar el tap, al combinar técnica y entretenimiento con movimientos de alto ritmo y teatralidad.

Uno de los momentos más esperados de la edición 2026 será la presentación de Approach 17. Opening. The unreachable suspension point, producción de la Yoann Bourgeois Art Company, interpretada por Olivier Mathieu. “Es una pieza que llevamos persiguiendo nosotros casi 10 años, de un artista francés y que seguramente muchos de ustedes conocen porque es una pieza que se hizo viral en las redes sociales con un trampolín y unas escaleras”, indicó Hernández, quien explicó que la escenografía se construirá en México.

“Me emociona porque seguimos abriendo los horizontes y ‘Despertares’ para que todo tipo de artistas se presenten en nuestro escenario y que el público pueda vivir esa experiencia tan compleja”.

En ese sentido, Emilia Hernández destacó que “Despertares” es un proyecto que se realiza con el propósito de que México tenga una programación que solo sería posible presenciar si se viaja a más de diez países.

“Contiene a muchos artistas que vienen por primera vez a México y algunos de ellos por primera vez al continente. Que los ojos del mundo volteen a México, a través de este talento que presenta el espectáculo, es muy especial”.

“Despertares” se presentará el sábado 29 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional, con boletos a la venta para todo el público a partir del 14 de febrero a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto.