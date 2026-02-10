Hace historia y conquista el Súper Bowl

La actriz mexicana Itatí Cantoral hace historia junto a Melissa McCarthy en el spot de una marca de maquillaje que se transmitio durante el Súper Bowl. Fiel a su talento y haciendo referencia a las telenovelas mexicanas en “Melissa” con su papel de la enfermera Zoraida Monteblanco, Itatí con su inconfundible presencia y sentido del humor, conecta de manera inmediata con audiencias latinas e internacionales que la recuerdan por su icono papel como Soraya Montenegro.

La participación de Itatí en este comercial cobra relevancia al ser transmitido durante el medio tiempo de Súper Bowl, un evento deportivo que reúne a millones de espectadores en todo el mundo.

No es la primera vez que Itatí hace una participación de este tipo; recordemos que hace 8 años, la actriz formó parte de la campaña promocional de la quinta temporada de la serie “Orange Is The New Black”, donde usaba frases características de sus personajes que se han hecho virales en redes sociales.

Sin duda, Itatí sabe cómo mantenerse vigente y estar en los mejores escenarios.

Talento mexicano brillando en el evento más visto del año.!!