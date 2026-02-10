México, entre los líderes en aplicación de Inteligencia Artificial en sector financiero

Necesidad estratégica

– Se prevé un fuerte aumento de la inversión en seguridad en IA en este año

Bancos, fintechs y aseguradoras están acelerando su adopción tecnológica para responder a un consumidor más conectado, exigente y digital y en el centro de este cambio se encuentra la inteligencia artificial (IA), acompañada de la automatización, las APIs abiertas y las wallets digitales, por lo que la transformación digital ha dejado de ser una opción para el sector financiero y se ha convertido en una necesidad estratégica.

Los servicios financieros han alcanzado un punto de inflexión decisivo en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), según un nuevo estudio global realizado por Finastra, líder mundial en software para servicios financieros.

Este estudio de 2026 encuestó a un total de 1,509 profesionales (de nivel directivo o superior) de instituciones financieras y bancos de México (116 encuestados), Francia, Alemania, Hong Kong, Japón, Arabia Saudita, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Estas instituciones financieras representan más de 100 mil millones de dólares en activos, emplean a aproximadamente cinco millones de personas y cuentan con alrededor de cuatrocientos millones de clientes/miembros.

El estudio sitúa a México entre los primeros países cuando se pregunta a los encuestados cómo esperan que cambie la inversión de su organización en IA durante los próximos 12 meses, con un aumento medio del 44%, mientras que, a nivel mundial, solo le supera Estados Unidos, con un 46% previsto.

Al mismo tiempo, la investigación también muestra que la seguridad está ganando rápidamente importancia en la agenda. Las instituciones mexicanas esperan que la inversión en seguridad aumente en promedio un 43% en 2026, ligeramente por encima del promedio mundial del 40%, lo que refleja el creciente riesgo digital, el mayor escrutinio regulatorio y una mayor dependencia de la tecnología en las operaciones básicas.

El informe destaca que el Reino Unido, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos coinciden en generar mejores conocimientos (todos con un 42%), posicionando la IA como un socio en la toma de decisiones en entornos complejos y ricos en datos, mientras que para México destaca la experiencia del cliente y la personalización (43%) como cuestiones relevantes, subrayando la importancia de la confianza y el compromiso personalizado en el competitivo panorama de la banca minorista del país.

La seguridad y la resiliencia cobran protagonismo en la agenda

A medida que se acelera la adopción de la tecnología digital, las instituciones financieras no solo se enfrentan a un aumento de las amenazas, sino que también están reevaluando su posición con respecto a sus competidores. La investigación revela un sector que se muestra confiado en términos relativos, pero profundamente preocupado por los riesgos que se avecinan. A nivel mundial, el 72% de las instituciones cree que está por delante de sus competidores en términos de seguridad y fiabilidad, mientras que el 7% admite estar por detrás y el 20% se sitúa en un término medio..

En este contexto, los niveles más altos de inversión prevista en el sector de la seguridad se concentran en los Emiratos Árabes Unidos, México y Hong Kong, donde el 90% o más se está preparando para aumentar el gasto en seguridad durante los próximos 12 meses. Las empresas más grandes y las que ya están «por delante» de sus competidores están invirtiendo mucho más, lo que pone de relieve cómo la escala y la preparación determinan las estrategias de resiliencia.

Implementaciones y prioridades futuras

Durante el último año, las instituciones se han centrado en reforzar sus defensas básicas. La detección avanzada de fraudes (48% promedio) se ha implementado ampliamente, especialmente en Singapur (62%). Lo mismo ha ocurrido con la modernización de la Gestión de la Información y los Eventos de Seguridad (Security Information and Event Management) y la orquestación, automatización y respuesta de seguridad (Security Orchestration, Automation, and Response) (47%), con Vietnam, Hong Kong y Arabia Saudí a la cabeza (todos con un 60 %). En este ámbito, México está rezagado, con solo un 29%. Estas inversiones permiten una supervisión crítica de las amenazas en tiempo real y una respuesta automatizada..

Asimismo, se ha reforzado la verificación de identidad mediante la autenticación multifactorial (MFA) y la biometría (40%), con Singapur (54%) una vez más a la cabeza, mientras que Estados Unidos está dando prioridad a las copias de seguridad, las mejoras en la recuperación ante desastres y las pruebas de resiliencia (48%) en comparación con la media mundial (40%), lo que garantiza la continuidad en caso de cualquier interrupción..

Al preguntarles “¿cómo calificarían su experiencia con el cliente y sus capacidades de personalización en comparación con sus pares?”, 78% de los encuestados en México respondieron que están por delante, solo el 21% en el medio y el 1 % está rezagado, mientras que, en Estados Unidos, el 73% está adelante, el 20% ni adelante ni atrás y el 5% está atrasado.