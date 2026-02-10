Hospital General del CMN La Raza, un símbolo que brinda atención de alta especialidad

Celebran su 72 aniversario

Moderniza servicios en beneficio de millones de derechohabientes

A 72 años de su creación, el Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro México Nacional ‘’La Raza’’ (CMNR) más que un inmueble con historia es un símbolo vivo que brinda atención medica de alta especialidad, convirtiéndola en un derecho y no en un privilegio para más de 14 millones de usuarios de 4 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Valle de México y además recibe pacientes de toda la República en servicios de alta especialidad y únicos en el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS); es un hospital pionero que hoy vive un profundo cambio para modernizar múltiples servicios.

El director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Doctor Ricardo Avilés Hernández, destacó que este nosocomio fue inaugurado simbólicamente el 12 de octubre de 1952, pero fue hasta el 10 de febrero de 1954 cuando entró en funciones como Hospital General para brindar atención especializada a pacientes pediátricos y adultos desde esa época.

Destacó que con el apoyo del director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo y de directores normativos en los últimos cuatro años se han invertido alrededor de 500 millones de pesos para diversas acciones de mejora y fortalecimiento de la infraestructura y servicios; entre los más destacados la remodelación de 20 salas de quirófano, 15 áreas de residencias médicas y 25 aulas; Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos, Respiratorios Postquirúrgicos y Trasplantes.

También la remodelación del área de Hematología Pediátrica y creación de ocho cubículos para trasplante de médula ósea; de la Unidad de Hemodiálisis Pediátrica, de Genética, Farmacia, Auditorio, Informática, Rayos X, en seis de los 10 pisos del edificio, así como la Unidad de Cuidados Intensivos del área de Infectología y pintura de la fachada con los colores que caracterizan al Instituto.

Detalló que la infraestructura más grande entre los hospitales del IMSS lo han caracterizado como un coloso: 512 camas censables, 217 no censables, 20 quirófanos y seis terapias intensivas, además de una plantilla que supera cuatro mil 800 trabajadores, de los cuales mil 700 es personal de enfermería y 671 médicas y médicos.

Destacó que con el apoyo del director general del IMSS, Mtro. Zoe Robledo, en los últimos años se renovó gran parte del equipamiento médico como resonancia magnética nuclear, dos tomógrafos, un angiógrafos, monitores cardiacos y cerebrales avanzados, cunas e incubadoras de alta tecnología entre las principales, con una inversión aproximada de 300 millones de pesos.

El doctor Avilés Hernández refirió que este es el “hospital de las primeras veces”, entre las que destacan:

1956: Primera sede de residencias médicas del IMSS.

1961: Primera comisurotomía mitral abierta en el país (reparación de la válvula mitral).

1967: Primer Departamento de Cateterismo.

1968: Primera Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

1988: Primer trasplante de corazón en el país.

1989: Primer programa de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas

1991: Primer trasplante de corazón pediátrico y primera procuración multiorgánica en México. Primer trasplante de pulmón en el IMSS.

1993: Primera Clínica de Hemofilia y pioneros del programa de entrega domiciliaria de factor

liofilizado.

1996: Primer trasplante hepático.

2001: Primera separación exitosa de siamesas en 2001.

2004: Trasplante renal en bloque. Programa de ventilación mecánica domiciliaria en paciente adulto.

2005: Primer Centro de referencia para el tratamiento de enfermedades lisosomales.

2009: Primera aplicación de anti-veneno anti-arácnido polivalente en el mundo.

2011: Inicia el trasplante simultáneo corazón orto tópico-riñón.

2017: Primer retrasplante de corazón electivo en México. Inicio programa local de atención

multidisciplinaria para pacientes con EVC (trombólisis).

2018: Pionero en la cirugía transparto para corrección de labio hendido (en conjunto con el Hospital

de Gineco Obstetricia No. 3). Primer Banco de Tejido Corneal dentro de unidad hospitalaria en México.

2021: Pionero en la certificación por la Organización Mundial de Enfermedad Vascular Cerebral.

2025: Sede de programa único de especialidades para residencias en Genética. 40 intervenciones en

cirugía robótica -30 de urología y 10 de tórax- en conjunto con el Hospital de Oncología CMN Siglo XXI.

Además, dijo que el Hospital General se caracteriza por tener la Primera Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular Pediátrica en Latinoamérica; pioneros en terapia puente en pacientes con dengue hemorrágico con sobrevida del 99 por ciento; especializada en cuidados de pacientes pediátricos postrasplante de corazón y el único servicio de Dermatología Pediátrica a nivel nacional.

Refirió que este nosocomio, el de mayor antigüedad en el IMSS en brindar servicios de alta especialidad, es considerado catedral de la medicina médica y quirúrgica al formar un promedio que supera mil 500 estudiantes de pregrado, médicos residentes de postgrado y de alta especialidad; esta UMAE cuenta con 47 especialidades médicas, de las cuales 17 son pediátricas.

Destacó que al año se brindan un promedio de 25 mil cirugías, 354 mil consultas de alta especialidad pediátrica y de adultos médica y quirúrgica, más de tres millones de estudios de laboratorio y un promedio de 22 mil egresos hospitalarios.

“A 72 años de su creación, el Hospital General sigue representando un parteaguas, porque fue el primer hospital del IMSS que abrió el camino a la medicina de alta especialidad y marcó una nueva etapa en la atención médica del país, más compleja, más científica, más humana y con mayor alcance social. Celebrar su aniversario no es únicamente recordar el pasado, es reconocer la responsabilidad que implica su legado, ha sido y sigue siendo sinónimo de vocación, innovación y compromiso con la vida”, enfatizó.