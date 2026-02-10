Sectur inaugura “Casa Sonora en Punto México” para fortalecer la promoción turística del estado

En las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo, la titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la inauguración de la muestra turística y artesanal “Casa Sonora en Punto México”, una acción estratégica orientada a fortalecer la promoción del estado en el ámbito nacional e internacional.

Durante su mensaje, Rodríguez Zamora subrayó que esta iniciativa desarrollada en coordinación con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, busca proyectar a Sonora como un destino diverso, competitivo y con una identidad sólida, a través de un espacio de alta visibilidad que permita acercar al público a su riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística.

“La apuesta del gobierno estatal por el sector turístico ha impulsado a Sonora como un destino de talla internacional, destacando su diversidad de experiencias que incluyen una rica gastronomía, atractivas playas y sitios en el foco mundial”, expresó.

Acompañada por el secretario de Economía y Turismo del estado, Roberto Gradillas Pineda, quien resaltó que la exhibición representa una oportunidad para promover el talento local, las tradiciones y la oferta turística sonorense ante un público amplio y diverso.

“Casa Sonora es un escaparate para mostrar la grandeza cultural, gastronómica y turística del estado, pero también la calidez de su gente, que es el sello que distingue a Sonora y lo convierte en un destino invaluable que merece ser conocido por México y por el mundo”. comentó Gradillas Pineda.

Sonora registra un crecimiento sostenido en su actividad turística, impulsado por el posicionamiento de destinos como San Carlos, reconocido como uno de los emergentes más importantes del país con proyección nacional e internacional. Este dinamismo se refleja en un incremento del 9 por ciento en la llegada de visitantes respecto al año anterior, al superar los 2.5 millones de turistas, así como en una oferta diversificada que incluye cuatro Pueblos Mágicos, turismo comunitario y destinos consolidados como Puerto Peñasco, referente del turismo de playa para el mercado estadounidense. La entidad complementa su atractivo con una agenda anual de 72 festivales, varios de ellos de alcance internacional.

Sonora consolida su oferta cultural y gastronómica de talla internacional con productos clave como la representación del Año Nuevo Seri, el impulso a la cerveza y el vino, y el emblemático Bacanora, una bebida ancestral y artesanal que exalta la tradición del estado, la cual tiene denominación de origen del Estado de Sonora.

La iniciativa Casa Sonora forma parte de una política de promoción orientada a visibilizar el “tesoro” del estado: su herencia cultural, tradiciones, historia, gastronomía y productos turísticos, con un valor distintivo centrado en la calidez humana y la hospitalidad de su gente.

La muestra reúne expresiones artesanales de los pueblos originarios, así como productos emblemáticos como el Bacanora, el vino y la cerveza artesanal, que consolidan la identidad sonorense ante públicos diversos.

“Sonora está de moda, como México está de moda, y es impresionante todo lo que ofrece. Es un destino que muy pocos conocen a fondo, pero que tiene todo: una gastronomía extraordinaria, playas, destinos que hoy están en el ojo del mundo internacional y nuevas experiencias turísticas que se han construido con visión y constancia”, concluyó la secretaria de Turismo.

La exposición, «Casa Sonora en Punto México”, estará abierta al público hasta el 24 de febrero de lunes a domingo, de 09:00 a 19:00 horas siendo una oportunidad para conocer, además, la cartelera completa de sus 72 festivales, muchos de ellos de referencia internacional, también disponible a través de Visit México.

Durante la inauguración se contó con la participación de la senadora Lorenia Valles Sampedro y las y los diputados federales: Jacobo Mendoza Ruiz; Manuel Baldenebro Arredondo; Alma Higuera Esquer; Anabel Acosta Islas y Jesús Pujol Irastorza.