Anuncia Clara Brugada programa preventivo para frenar fraude inmobiliario

Certeza y seguridad a la ciudadanía

Se busca prevenir actos de corrupción en el desarrollo urbano de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la construcción ilegal y las prácticas que violan la normatividad urbana representan uno de los temas más relevantes para la Ciudad de México, por lo que su administración ya trabaja en un programa integral para combatir el fraude inmobiliario y prevenir actos de corrupción en el desarrollo urbano.

“Estamos preparando un programa que combata el fraude inmobiliario, cuyo objetivo no solo será que la población pueda saber de manera inmediata si una construcción está dentro o fuera de la ley, sino evitar que se repitan prácticas que dieron origen al llamado cártel inmobiliario, donde se autorizaban edificaciones por encima de lo permitido”, subrayó la mandataria capitalina.

Brugada explicó que este esfuerzo no es menor, ya que implica la revisión de lo que ya está construido, así como de las obras recientes, con el fin de garantizar que se haya respetado la normatividad vigente y cerrar espacios a la discrecionalidad y la corrupción. “Esto no es cualquier cosa; significa revisar a fondo cómo y qué se está construyendo en la ciudad”, puntualizó.

Asimismo, señaló que el nuevo programa tendrá un carácter preventivo, permitirá dar certeza y seguridad a la ciudadanía y transparentará la información sobre las obras en curso. “La gente tiene derecho a saber qué está ocurriendo y cómo el gobierno puede detectar un fraude inmobiliario”, afirmó.

La mandataria local recordó que, en el pasado, el fraude inmobiliario fue detectado de manera reactiva, a partir de un siniestro que derivó en investigaciones posteriores. “Fue así como empezaron a aparecer señales de edificios construidos sin respetar los límites establecidos. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, advirtió.

En ese sentido, enfatizó que su administración trabaja para contar con un mecanismo permanente que revise que cualquier obra esté permitida, cumpla con la ley y frene la corrupción. “Tenemos que prepararnos y actuar de manera preventiva”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Pablo Enrique Yanes Rizo, señaló que una de las principales lecciones que dejó el fenómeno del llamado Cártel Inmobiliario es la necesidad de implementar políticas de no repetición, que vayan más allá de la reparación del daño y se enfoquen en prevenir de manera estructural la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México.

“No se trata solo de reparar el daño, sino de garantizar que estas prácticas no se repitan. Hoy en la ciudad, el fraude y la corrupción inmobiliaria son delitos graves, y existe una demanda legítima de la población para poder adquirir un inmueble con plena certeza jurídica, con la seguridad de que lo que se oferta se cumpla y que el precio pactado sea respetado”, manifestó.

Yanes Rizo recalcó que esta certeza jurídica no solo protege a las y los compradores, sino que también favorece una convivencia urbana más ordenada y justa, al fortalecer la confianza en los procesos de desarrollo urbano y en las instituciones encargadas de regularlos.

En ese sentido, explicó que se desarrollará un programa de prevención de conductas ilícitas en materia inmobiliaria, orientado a proteger a la ciudadanía y a fortalecer el cumplimiento de la ley. “Estas prácticas afectan directamente a quienes compran, pero también perjudican a los desarrolladores que sí cumplen con la normatividad, al generar una competencia desleal, abusiva y contraria a las reglas que como ciudad nos hemos dado”, insistió.