La UMF “San Miguel de Allende” del ISSSTE renovó unidad médica dental

En Guanajuato

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) “San Miguel de Allende” en Guanajuato, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, renovó totalmente su unidad médica dental con el recurso obtenido a través del programa La Clínica es Nuestra, en beneficio de más de 12 mil 800 derechohabientes.

El director de la unidad médica, Juan Luis Villegas Ortiz, destacó que la renovación de equipo del servicio dental es de gran importancia para la atención que reciben las y los pacientes.

“Desde que se amplió la unidad médica hace 15 años y se instaló el área dental, no se había cambiado el equipo, ya era obsoleto. (…) Gracias al presupuesto de 750 mil pesos que nos otorgó el programa La Clínica es Nuestra se pudo realizar la modernización de esta área tan importante que suma a la salud integral de nuestra derechohabiencia”, expresó

La cirujana dentista de la UMF “San Miguel de Allende”, Lourdes Hayde Santacruz Gasca, detalló que, entre el nuevo equipo del área dental destaca un escalador ultrasónico de última generación, un instrumento para eliminar placa bacteriana, sarro (cálculo) y manchas, a través de vibraciones de alta frecuencia, lo que resulta más rápido, eficaz y menos doloroso para el paciente.

También, agregó, se adquirió un radiovisiógrafo dental, un sistema de radiografía digital que utiliza un sensor intraoral para captar rayos X, el cual ofrece imágenes inmediatas de alta resolución que permite un diagnóstico rápido y eficiente.

“Nos llegó lo mejor de lo mejor que existe en el mercado: material para cementado de coronas (prótesis fijas), lámpara de resina dental, rayos X portátil, escaladores dentales, lámpara doble, piezas para cirugía, autoclave para la esterilización del material. Además, en la parte de afuera nos pusieron sillas, lockers, cambiaron el escritorio y se adquirió un proyector para dar pláticas preventivas a los pacientes. (…) Fue una renovación total del área”, indicó.

Santacruz Gasca subrayó que esta nueva área dental representa una mejora en la atención al derechohabiente, ya que gracias al nuevo equipo de última generación con el que cuenta, se podrán atender emergencias dentales que impliquen la toma de radiografías.

“Se pueden dar atenciones de emergencias en el momento. (…) Es un gran beneficio ya que podemos evitar que los pacientes eviten los gastos de traslado, si no es necesario referenciarlas al siguiente nivel de atención, o el gasto de una consulta privada”, mencionó.

Finalmente, reconoció el alcance del programa La Clínica es Nuestra y agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por implementarlo en las unidades médicas del ISSSTE, ya que contribuye a mejorar la atención que se brinda.

“Me siento contentísima porque La Clínica es Nuestra permitió equipar esta unidad dental al mismo nivel que un consultorio privado, es de lo mejor que se puede adquirir en este momento. (…) O sea, estamos con la mejor calidad para el derechohabiente y le podemos brindar un excelente servicio, que es lo que más importa”, concluyó.