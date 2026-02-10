Conagua clausura dos aprovechamientos ilegales en Cabo San Lucas, Baja California Sur

No acreditaron la legal operación y explotación del recurso

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), llevó a cabo la clausura temporal de dos aprovechamientos de aguas nacionales ubicados en el acuífero Cabo San Lucas, en Baja California Sur, como medida de urgente aplicación al no acreditarse la legal operación y explotación del recurso.

Las acciones se realizaron tras dos visitas de inspección en las que se constató que ambos aprovechamientos operaban con un gasto promedio de 16 litros por segundo cada uno. Mediante estas extracciones se abastecía un promedio de 120 pipas por día, equivalentes a aproximadamente 8 mil 400 metros cúbicos por semana.

Uno de los aprovechamientos inspeccionados se encontraba conectado al Acueducto III, principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Los Cabos, situación que afectaba de manera significativa el suministro del recurso hídrico para la población.

El acuífero Cabo San Lucas registra actualmente un déficit de 24 millones de metros cúbicos anuales, por lo que la extracción irregular de aguas nacionales agrava la condición de sobreexplotación y compromete la disponibilidad del recurso.

Conagua refrenda su compromiso de vigilar el uso legal y ordenado del agua, especialmente en acuíferos con condición de déficit, a fin de garantizar el derecho humano al agua en favor de la población más vulnerable.