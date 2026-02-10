Un explosivo show de improvisación teatral con el ritmo, la emoción y la adrenalina de un juego de televisión en vivo

La Ruleta Impro , comandada por Angélica Rogel, ahora en El Círculo Teatral

Se presentará todos los viernes a las 20:30 horas del 20 de febrero al 1 de mayo

La Ruleta Impro, dirigida por Angélica Rogel, es un explosivo show de improvisación teatral con el ritmo, la emoción y la adrenalina de un juego de televisión en vivo. Dos equipos de improvisadores se enfrentan en el escenario en una competencia donde nada está escrito y todo puede pasar.

A lo largo del espectáculo, una gran ruleta decide el destino de los jugadores: estilos, retos, géneros, emociones y giros inesperados que obligan a los equipos a crear historias completamente nuevas, irrepetibles y en tiempo real. Cada giro es un desafío, cada escena una apuesta.

El público no es un simple espectador: es juez, cómplice y motor del juego. Sus propuestas, reacciones y aplausos determinan qué equipo se lleva el punto y, finalmente, quién gana el partido del día. Aquí manda la energía de la sala.

Con humor inteligente, imaginación desbordada y un alto nivel actoral, La Ruleta Impro garantiza una experiencia distinta en cada función. Ninguna historia se repite, ningún final está asegurado y cada noche se convierte en un evento único. Es un espectáculo para reír, sorprenderse y ser parte activa de la creación escénica.

La directora afirma que “siempre es un reto construir un universo nuevo, y más si es improvisado. En este caso se trata de un espectáculo que invita a equilibrar el juego, la destreza mental y la capacidad de contar historias en un solo espectáculo, y eso es complejo y retador”.

La Ruleta Impro es una producción de Michel Chauvet, Kupfer Producciones y Tercio; bajo la dirección de Angélica Rogel y la participación de un gran elenco lleno de actitud, energía y entrenados en la técnica de improvisación: Rafa Gaytan, Mariana Murguia, Fernanda Vati, Saúl Soni, Pris García, Estefania Loaiza, Benjamín Celis, Majo Gutiérrez, Israel Ramos, Roberto Pichardo, Aline Neiss, Emmanuel Sotelo, Antonio Pina, Daniel Pinte, Delia Ventura, Diego Cosío, Joana Camacho, Martín Saldarriaga, Ramiro Piñón, Viata Sosa, Michel Chauvet y Jonathan Ruben, alternando funciones.

La Ruleta Impro se presentará todos los viernes a las 20:30 horas, del 20 de febrero al 1 de mayo, en El Círculo Teatral (Av. Veracruz 107, Col. Condesa). Los boletos tienen un costo de 300 pesos y se pueden adquirir en taquilla del recinto, así como en la plataforma de Boletópolis.com.