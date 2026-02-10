Estados refuerzan vacunación y uso de cubrebocas para frenar el sarampión

Vacunación intensiva

La Ssa reitera que la inmunización es la herramienta central para el control del brote

Con un acumulado de 8,889 casos, de 2025 al 9 de febrero, el repunte de casos de sarampión en México encendió las alertas sanitarias y llevó a varios gobiernos estatales a reforzar estrategias de vacunación, vigilancia epidemiológica y, en algunos casos, el uso obligatorio de cubrebocas en espacios escolares y de alta concentración.

Estado de México, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, y Aguascalientes, son los estados que han retomado el uso de cubrebocas, impuesta de manera obligatoria a nivel nacional en 2020 en el marco de la pandemia de Covid 19 y se mantuvo hasta octubre de 2022, cuando fue declarado oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

Aunque el uso de cubrebocas no es obligatorio de manera generalizada en las entidades que lo retomaron, en el Estado de México, Jalisco y Veracruz lo declararon obligatorio en escuelas de educación básica, guarderías, dependencias gubernamentales y en el sector salud.

Desde esta semana, el uso de cubrebocas es obligatorio en todos los niveles educativos de la entidad mexiquense, que además, dispuso controles sanitarios en escuelas, los cuales deben incluir toma de temperatura con termómetro sin contacto, observación clínica rápida por el personal.

En caso de que el estudiante tenga temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos, manchas blancas dentro de la boca, deberá ser separado y luego tendrá que ser contactada la unidad de salud para la evaluación correspondiente y toma de muestra si procede.

En Jalisco el uso de cubrebocas también es obligatorio en las siete mil 157 escuelas primarias y secundarias de la entidad. El secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, justificó la acción en virtud de que los casos de sarampión se han presentado en 43 escuelas, principalmente en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan. De ellas cinco suspendieron turnos completos, en el resto fueron uno o dos grupos.

Hasta el momento, la entidad registra mil 910 casos de sarampión, por lo que el Sistema Estatal de Salud y el sector educativo se impusieron la meta de contener los brotes en un plazo de 30 días, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además, los gobiernos de Jalisco y los municipales implementaron también desde ayer el uso obligatorio de cubrebocas en oficinas y espacios cerrados.

En Veracruz, autoridades de salud informaron que a partir de la próxima semana se retomará de manera obligatoria el uso del cubrebocas, la medida incluye al hospital de la Universidad Veracruzana -que forma parte del Sistema de Atención Integral a la Salud (SAIS UV)-, así como en guarderías que dependen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el caso de escuelas primarias, también han empezado a usar el cubrebocas en algunos planteles, desde hace una semana y han solicitado que los alumnos cuenten con su kit de higiene que incluye cubrebocas de repuesto, gel y jabón antibacterial de uso personal.

Aunado a ello, los exhortan al lavado de manos de manera constante y siguiendo los pasos recomendados por la Secretaría de Salud, así como realizar el estornudo de etiqueta.

En los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Morelos y Zacatecas, el uso de cubrebocas es recomendado para quienes presenten síntomas o hayan estado en contacto con una persona contagiada.

Intensas campañas de vacunación

En el resto del país, los gobiernos estatales y algunas universidades públicas —como la UNAM, la Universidad de Guadalajara o la la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)— implementaron intensas campañas de vacunación con el fin de contener la infección, pues la mayoría de los casos corresponden a personas no vacunadas.

“Entre los casos confirmados con información disponible, el 78 por ciento no estaba vacunado y en el 11 por ciento el antecedente de vacunación era desconocido”, refirió la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el documento de alerta para las Américas, publicado la semana pasada.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el gobierno insstlómás de 300 puntos de vacunación en centros de salud, 64 módulos en distintos sistemas de transporte público -50 estaciones de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y RTP-, así como zonas de alta concentración: escuelas de nivel medio superior y superior, Chapultepec, el Zócalo de la ciudad y el Ángel de la Independencia.

Además, en cada una de las 16 alcaldías se habilitará al menos un módulo central con horario extendido hasta las 23:00 horas, para facilitar el acceso a personas trabajadoras.

Las autoridades de Salud exhortan a las personas a aplicarse la vacuna Triple Viral -que protege contra sarampión, rubéola y paperas-, cuya primera dosis va dirigida principalmente a niñas y niños de un año a seis años de edad, mientras que la segunda se aplica a los 18 meses y hasta los seis años.

Para personas de entre seis y 49 años está disponible la Doble Viral -sarampión y rubéola-, la cual requiere una dosis para complementar esquemas inconclusos de vacunación o para personas que no cuenten con antecedentes de haber recibido el biológico.

Estados con más casos de sarampión en México

De acuerdo con el último informe sanitario de la Secretaría de Salud, Chihuahua encabeza la lista nacional con más de 4,500 casos acumulados, seguido de Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero. En tanto, la Ciudad de México y el Estado de México también reportan un aumento respecto a 2025.

Las autoridades de salud reiteraron que las vacunas contra el sarampión están disponibles de forma gratuita en IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y otras instituciones públicas, e insistieron en la importancia de completar esquemas para evitar complicaciones graves y defunciones.