La UAEMéx amplía la oferta de educación superior en zonas históricamente desatendidas

Se reafirma el sentido de retribución social y el compromiso con la sociedad mexiquense, afirmó el secretario Académico de la institución, Francisco Herrera Tapia

Ixtapan de la Sal, Méx.- La consolidación de la Unidad Académica Profesional Ixtapan de la Sal de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) responde a una necesidad real y legítima de acercar la educación superior a zonas donde históricamente la oferta de educación resultaba escasa o nula. Esto reafirma el sentido de retribución social de nuestra universidad y el compromiso con la sociedad mexiquense, afirmó el secretario Académico de la institución, Francisco Herrera Tapia, al presidir la ceremonia de inicio de actividades del periodo 2026 A en este campus universitario.

Durante el acto, y en representación de la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, el servidor universitario develó una placa de agradecimiento al H. Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, en reconocimiento a las facilidades otorgadas y a su contribución para hacer posible este nuevo espacio destinado a la formación académica y al desarrollo regional.

Además, sembraron un Árbol de la Mora, símbolo institucional de vida y grandeza universitaria; entregaron un hijuelo del mismo a la presidenta municipal, Jessica Rosalío Embriz, y realizaron un recorrido por las instalaciones de la Unidad Académica Profesional.

Acompañado por la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora; la encargada del despacho de la coordinación de este organismo académico, María Elena Delgado Ayala; así como por el empresario y responsable de Plaza Maclovia, Josué Marco Antonio Pacanins Benítez, Herrera Tapia subrayó que esta acción institucional coloca en el centro a las personas que integran la comunidad de la Autónoma mexiquense.

Destacó que, por instrucción de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, se realizaron gestiones para garantizar espacios dignos para la comunidad universitaria, luego de que resultara inviable iniciar el semestre 2025 B en esta unidad. En este contexto, reconoció el sentido de responsabilidad social del empresario Pacanins Benítez, cuya disposición permitió el inicio de actividades académicas en las instalaciones de Plaza Maclovia.

El secretario Académico informó que, con una inversión de 15.5 millones de pesos, se llevó a cabo la rehabilitación y adecuación de cinco edificios, así como la dotación de mobiliario escolar y equipamiento tecnológico para las y los estudiantes, lo que representa un avance significativo para el fortalecimiento de esta unidad académica profesional.

Añadió que estas acciones se complementan con medidas de apoyo al estudiantado, como 12 por ciento de descuento en colegiaturas y la gratuidad de las antologías en el nivel medio superior, iniciativas que posicionan a la UAEMéx a la vanguardia en materia de corresponsabilidad social.

Finalmente, Francisco Herrera Tapia informó que en atención al comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de México y por instrucción de la rectora, la Autónoma mexiquense estableció coordinación con autoridades sanitarias para aplicar protocolos de uso de cubrebocas y toma de temperatura en sus espacios, además de poner en marcha una jornada de vacunación prioritaria en la región oriente, medidas que serán informadas oportunamente a la comunidad universitaria para fortalecer el cuidado de la salud.