Vinculación iberoamericana con la Cátedra UNESCO–UNEIR

Toluca, Méx.- En la Sala de Titulación “Arq. León Abraham León Lara” de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a integrantes de la Cátedra UNESCO–Universidad e Integración Regional (UNEIR), espacio académico dedicado a la investigación, innovación, formación, difusión y asesoría en materia de sistemas y políticas de educación superior en Iberoamérica.

Ante la titular de la Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional de la UAEMéx, María de las Mercedes Portilla Luja, el director de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Jaime Guadarrama González, señaló que este reconocimiento constituye uno de los resultados más visibles del fortalecimiento permanente de la investigación y del compromiso social que caracteriza a la comunidad universitaria.

En su intervención, la coordinadora de sede de la Cátedra UNESCO–UNEIR e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Magdalena Sarraute Requesens, destacó la relevancia de la participación de la UAEMéx en esta red académica internacional. Asimismo, explicó que la cátedra, creada en 1995, tiene presencia en siete países iberoamericanos y se enfoca en el análisis de las políticas públicas y los sistemas de educación superior.

Durante la ceremonia se reconoció a las ocho integrantes de la cátedra: Martha Isabel Ángeles Constantino, María del Consuelo Espinoza Hernández, Ana Aurora Maldonado Reyes, María del Pilar Alejandra Mora Cantellano, María de las Mercedes Portilla Luja, Karen Salgado Vargas, Daniela Velázquez Ruiz y María Gabriela Villar García, quienes fueron distinguidas por su liderazgo académico y su compromiso con la justicia social, la integración regional y el fortalecimiento de la universidad pública.

Con este acto, la comunidad docente y de investigación de la UAEMéx fortalece el trabajo colaborativo con la Cátedra UNESCO–UNEIR y refrenda su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo social y académico en el ámbito de la educación superior.