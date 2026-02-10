Reforma electoral, atorada por pluris: Mier Velazco y Monreal

Quienes elaboran la iniciativa de reforma electoral siguen enredados entre múltiples análisis y propuestas que aseguren la representación proporcional en Senado y Cámara de Diputados.

Y mientras el tiempo corre.

A decir del zacatecano Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, si esta iniciativa no es tramitada en lo que resta de febrero, va a ser muy difícil que se aplique para las elecciones intermedias de 2027.

Coincidente, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, advierte que esta iniciativa pasará a la historia del legislativo como la más debatida sin siquiera tener una iniciativa.

En un intento por explicar el retraso, el senador Mier dijo:

“… la iniciativa de reforma en materia político-electoral es al sistema político y al sistema electoral de nuestro país, es la iniciativa más discutida sin haber una iniciativa.

“No hay un proyecto de iniciativa, está en construcción, a partir de aproximaciones sucesivas, en principio por la Comisión Presidencial, con los representantes, dirigentes de nuestra coalición (Morena-PT-Verde), lo que ellos piensan, opinan; y después de todo a lo que se ha llegado, la propia comisión y la opinión de la Presidenta (Claudia Sheinbaum), porque es quien la va a suscribir.

“Entonces, no hay una iniciativa, aunque ya ha sido discutida y han transcurrido editoriales al respecto, líneas ágata en los medios impresos y muchas horas de análisis de especialistas, ex presidentes del Instituto Nacional Electoral.

“He escuchado infinidad de voces al respecto de una iniciativa que no ha nacido.

“Lo que sí hay es una convicción de una revisión al sistema político y al sistema electoral y hacerlo con cuidado.

“La Presidenta ya lo dijo, porque va a ser la promovente, me está dando el espacio y hay que esperar que, hacia la tercera o cuarta semana, como ya lo anunció, de este mes, pueda estar presentando la iniciativa.

“Y vendrá otro momento; hay que ver también a qué Cámara la envía, si la Cámara de origen es Senado o Diputados y, cuando la tengamos, ya podremos dar una opinión al respecto, mientras, está en la etapa de construcción.

“Digámoslo, que se está confeccionando y es por aproximaciones sucesivas, no hay nada definido al respecto”, dijo Mier en un intento por ser claro de que la iniciativa de reforma electoral avanza entre discusiones internas mientras se les acaba el tiempo.

Agregó:

“… se han abordado, debatido, analizado muchas cosas… hay opiniones distintas, yo digo que hay que ser muy cuidadosos”.

Tan sólo en la búsqueda de acabar con los senadores y diputados pluris, como lo quieren Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin afectar la representación proporcional legislativa, “se modifican coeficientes, se revisan cláusulas de gobernabilidad, se determina si un sistema mixto de integración de las cámaras o si deja de ser mixto, si la representación bajo un procedimiento electivo no se confunde con senadores o diputados de mayoría, en fin”, dijo.

Todo un enredo para quedar al final en lo mismo.

Y agrega:

“No es una cosa sencilla, requiere eso…; qué bueno que se haya discutido porque eso ha ampliado el debate, la discusión, puntualizar, revisar, siempre es sano que esté abierto…

“Quizás la reforma en materia eléctrica fue también una de las que más se ha discutido y debatido, que ha sido motivo de paneles, en fin, en los diferentes medios, yo creo, y mesas de discusión y análisis.

“Creo que lo va a seguir siendo, es un tema que en nuestra aún incipiente democracia se ha venido cada sexenio discutiendo, así es que hay que esperar todavía unos días y tener la iniciativa para poder profundizar con una dioptría mayor en su análisis”, insistió.

Y mientras unos y otros se enfrascan en diferentes propuestas, todos esperan a que finalmente se presente una iniciativa que por lo que se ve no encuentra salida.

Pluris o no pluris, ese es el dilema, diría William Shakespeare.

