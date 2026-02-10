Revocación de mandato ¿cuándo?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La revocación de mandato es uno de los nuevos instrumentos que tiene la política mexicana, consagrado en la Constitución.

Andrés Manuel López Obrador ha sido el único mandatario mexicano que se puso a prueba en las urnas de acuerdo a la reforma basada en la reforma a la Constitución que se aprobó en 2019.

Fue entonces que tres años después (2022) los ciudadanos pudieron salir a votar si continuaba su periodo constitucional o era relevado del cargo, obteniendo un saldo favorable, ya que el 91 por ciento de los votantes lo hicieron favorablemente.

Ahora se presenta la segunda oportunidad de que los ciudadanos decidan si ratifican su confianza en Claudia Sheinbaum Pardo o votan por su relevo, aunque falta definir cuándo se realizará este evento.

Hay dos fechas tentativas, la primera que forme parte de los comicios federales del próximo año o que se vaya en una elección solitaria un año después.

El debate será interesante, ya que en principio los partidos opositores exigían que el tema no fuese aprobado para formar parte de los comicios federales, aunque por tantos frentes abiertos de Morena y la acumulación de problemas al gobierno federal, ya piensan en considerar su aprobación para el año próximo.

Primero los opositores veían que meter la revocación de mandato en el mismo costal de los comicios federales era un riesgo grande, ya que la Presidenta Sheinbaum Pardo sería un activo para los candidatos de Morena, aunque ahora lo piensa mejor, considerando que podría convertirse en un lastre.

El gobierno federal mantiene muchos temas en vilo, los que van desde la relación Estados Unidos- México, pasando por la discusión del acuerdo comercial con los dos vecinos del norte (Canadá y Estados Unidos), la estrategia de seguridad que no arroja los resultados esperados, las denuncias en contra de funcionarios o representantes populares con militancia en Morena que no son atendidas y la lucha soterrada de facciones al interior del partido gobernante.

De eso quieren sacar raja los partidos de oposición, aunque la mayoría que constituyen Morena, PT y Verde, todavía analiza la conveniencia de realizar el proceso el año próximo o hasta el 28.

De acuerdo a la Constitución, se puede llamar a la revocación de mandato, solamente tres meses después del término de la legislatura, por lo que la fecha caduca en enero del 28, aunque si se modifica la fecha pudiera quedar para junio próximo, a la par de los comicios federales.

******

Ahora resulta que Félix Salgado Macedonio, quien se encuentra en plena promoción política, asegura que no anda en busca de un hueso. A menos de un año de que Morena defina a su candidata o candidato a la gubernatura de Guerrero y que permanecerá en el partido en el que milita desde 2018. Salgado Macedonio rechazó que se le compare con su homólogo Saúl Monreal, quien este fin de semana dejó abierta la posibilidad de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas por otro partido si Morena no lo postula en 2027… Diez mineros secuestrados en Concordia, cuatro jóvenes en Mazatlán y cinco personas más levantadas en la carretera de Los Mochis, son los casos más recientes que ocurren en Sinaloa, aunque desde el gobierno federal se desdeña la situación de Sinaloa.

