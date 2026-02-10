Explota ducto de Pemex en Oaxaca; hay 3 trabajadores muertos y 6 hospitalizados

En la localidad de Loma Larga

La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos

Este martes se registró una explosión y un incendio en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) Nuevo Teapa-Salina Cruz, en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con un saldo de saldo de tres personas muertas y otras seis heridas.

“Este incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo”, detalló Protección Civil estatal.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio L.G. y Mariano R.R., ambos empleados de Pemex, y Santiago A.C., trabajador de la empresa contratista NITROPEC.

De acuerdo con información preliminar, la explosión se produjo en un ducto de 36 pulgadas que se encontraba recibiendo inyección de nitrógeno. Este ducto forma parte del sistema que transporta hidrocarburos desde Nuevo Teapa, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca.

Una vez finalizados los procedimientos periciales y el retiro de los cuerpos, personal naval procedió a desalojar el área. Los restos de los fallecidos fueron trasladados a una funeraria local, donde se realizan las necropsias de ley correspondientes.

De acuerdo con el reporte oficial, las seis personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica inmediata.

En la zona del siniestro participó el Heroico Cuerpo de Bomberos, que atendió de manera inmediata la emergencia. Asimismo, continúan las labores de seguridad.

El reporte médico de las personas heridas en el incidente indica que su estado de salud sigue siendo delicado. Se prevé que permanezcan bajo atención médica especializada durante las próximas 72 horas.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente.

El gobernador Salomón Jara informó que giró instrucciones para brindar apoyo inmediato a la población afectada. “Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, indicó.

A través de un comunicado, Pemex lamentó el fallecimiento de los trabajadores que realizaban labores de inyección con nitrógeno en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, que atraviesa por la localidad Loma Larga, en Oaxaca.

“Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento”, señaló la empresa pública del Estado.