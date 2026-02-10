Defensora de Morena, Juanita Guerra, se queja ahora de “fuego amigo”

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

La senadora de Morelos por el PVEM, Juanita Guerra Mena, se ha distinguido en el Senado de la República por su defensa de todo lo que proviene del oficialismo, pero luego de ser “balconeada” como cliente del controvertido salón de belleza instalado en la sede de esa cámara del Congreso de la Unión.

Esa senadora que inició su carrera política como militante del ahora repudiado Partido Revolucionario Institucional (PRI) está registrada en su Cámara como miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero en realidad forma parte del extendido grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o, al menos, se comporta como si lo fuera.

Por ejemplo, en la reciente presentación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, la legisladora morelense se distinguió al defender el trabajo de ese organismo que prácticamente está desaparecido y ha dejado de cumplir con su función de denunciar los abusos del poder.

Lo que no se sabe es su filiación a Morena se mantiene tan firme como cuando renunció a su militancia en el PRI en protesta porque no se le concedió la candidatura al gobierno de Morelos.

Esta pregunta toma fuerza a partir de que la legisladora morelense fue exhibida como cliente –la única en ese momento– del controvertido salón de belleza recientemente reabierto en la sede de la Cámara de Senadores, en la confluencia de las avenidas Reforma e Insurgentes de la capital de la República.

De acuerdo con las crónicas y reportes en redes sociales, la senadora por Morelos era la única atendida por el personal de ese salón de belleza, que fue clausurado casi de inmediato, sin que hasta ahora se sepa si se mantendrá en funcionamiento o desaparecerá definitivamente.

Luego de ser exhibida la senadora Guerra Mena se quejó de haber sido víctima de una celada, pues según sus palabras, fue invitada a recibir un tratamiento por colegas de Morena (cuyos nombres no reveló), que luego desaparecieron cuando llegaron los medios de comunicación y como única cliente apareció la legisladora del PVEM, quien luego se supo que se había sometido a un proceso de retoque del tinte de su cabello.

La senadora por el PVEM aseguró que fue invitada por un grupo de senadoras del partido Morena a hacer uso del salón de belleza y que cubrió el costo del servicio, el cual, dijo, ascendió a 500 pesos.

En entrevista con medios de comunicación, Guerra Mena

señaló que la situación fue utilizada para desacreditarla y calificó los señalamientos como un acto de “fuego amigo”.

Al referirse a la falta de respaldo, afirmó: “Mis compañeras no han sido solidarias”, al tiempo que señaló que algunas incluso negaron conocer el lugar.

Añadió que la difusión de las imágenes se dio en un contexto de hostigamiento, pese a su trayectoria legislativa y a las denuncias que ha realizado en distintos temas. La senadora recordó que dentro de la sede del Senado se ofrecen diversos servicios para los legisladores, como sucursales bancarias, boleros y áreas de alimentación, y que el salón de belleza operaba de forma similar.

No es la primera ocasión en que la legisladora morelense está involucrada en asuntos conflictivos dentro del oficialismo.

Por ejemplo, se recordó que en diciembre anterior, antes de que se iniciara la ceremonia solemne para entregar la medalla Belisario Domínguez a la directora del diario El Mañana de Nuevo Laredo, Ninfa de Andar, la senadora Guerra Mena repartió impresos con la imagen de la Virgen de Guadalupe a sus compañeros legisladores

Explicó que era su forma de conmemorar el milagro del Tepeyac y compartir su devoción guadalupana. Pero, entonces, enfrentó el desacuerdo del todavía presidente del Senado, el impresentable Gerardo Fernández Noroña, quien ha hecho del laicismo del gobierno una de sus banderas favoritas. El ex defensor de los deudores de la banca censuró esa acción de su compañera del oficialismo para ganar espacio en los medios.

Por otra parte, es de recordar que el salón de belleza del Senado operaba desde el año 2007, cuando el Senado todavía no estrenaba nuevo edificio y operaba en la llama caso de Xicoténcatl. El servicio fue suspendido cuando el zacatecano Ricardo Monreal era el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero fue reabierto en 2024, ya con el ahora defenestrado Adán Augusto López como líder de la mayoría oficialista.

Oficialmente, dicho servicio fue clausurado el miércoles de la semana anterior, mientras se mantenían las acusaciones contra Morena y aliados por parte de legisladores de oposición, entre ellos Lilly Téllez, del PAN, quien aseguró que no sabía que existía un servicio de este tipo en la Cámara alta.

Juanita Guerra aseguró que es víctima de persecución, hostigamiento y amenazas contra su vida tras la difusión de imágenes suyas en el salón de belleza, que operaba de manera irregular en el Senado de la República y afirmó que este episodio forma parte de un acoso sistemático en su contra.

Sin mencionar nombres y con lágrimas en el rostro, sostuvo que no fue casual que reporteros la grabaran mientras le aplicaban tinte en el cabello y consideró injusto que se le estigmatice por haber utilizado el servicio.

Por otra parte, es de recordar que Juanita Guerra fue una de las legisladoras del oficialismo que secundaron las iniciativas para desaforar al ex gobernador de Moreloa y ahora diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de presunto abuso sexual en agravio de media hermana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos presentó la solicitud de desafuero para procesar al legislador federal.

Guerra Mena su sumó a quienes demandaban el desafuero de Blanco Bravo, pero no se trataba de una asunto nuevo, pues desde que fue diputada, en 2023 Juanita Guerra, denunció que el entonces gobernador de Morelos le impidió el acceso al palco principal durante la conmemoración del aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla, a pesar de haber sido invitada.

El Tribunal Electoral (TEPJF) determinó que las acciones de Blanco constituyeron violencia política de género, así como violencia simbólica y psicológica, al limitar el ejercicio de las funciones de la legisladora, por lo cual ordenó la inscripción de Cuauhtémoc Blanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género del INE por un periodo de un año y seis meses.

Blanco Bravo no es el único “moreno” que está en la mira de la senadora del PVEM. También ha denunciado al ex presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien ocupó el cargo de 2019 a 2021, quien al contrario de su denunciante, abandonó las filas del partido oficial en 2025 para ser postulado por la coalición PRI-PAN-PRD y ganó.

La legisladora del PVEM presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al Congreso del Estado de Morelos a que, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, ESAF, realice una auditoría al alcalde Corona Damián.

La senadora señaló que la auditoría no debe ser opcional, es obligación de quienes ejercen recurso público transparentarlo, su uso para conocimiento de la propia ciudadanía, quien pagamos impuestos.

“La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece en su artículo 36 claramente: Durante el ejercicio del ayuntamiento, en el mes de diciembre, el presidente municipal presentará por escrito el informe respecto a las actividades desarrolladas por la Administración Pública Municipal en el estado, ese estado que debe guardar y por la anualidad que corresponda”, recordó la legisladora.

Por otra parte, Morena se mantiene como blanco de la oposición por el conflictivo caso de su ex presidente municipal de Tequila Jalisco, el homónimo del gran pintor Diego Rivera, acusado de encabezar una organización criminal acusada de toda clase de delitos.

El alcalde ya está preso, pero todo indica que su organización criminal opera con toda normalidad.

Como sustituta fue nombrada en reunión del cabildo la regidora Lorena Marisol Rodríguez, quien de inmediato despertó sospechas de no estar al margen de los delitos que se imputan al gobierno municipal

No sólo se descubrió que canta corridos donde se exalta a líderes de organizaciones criminales, sino que de inmediato salió en defensa de su antecesor.