Edomex previene sarampión con 450 puntos de vacunación y filtros sanitarios en escuelas

Como medida complementaria, la Secretaría de Salud estatal recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados

El gobierno del Estado de México puso en marcha filtros sanitarios en planteles educativos para fortalecer la prevención y detección oportuna del sarampión, asimismo, instaló 450 puntos de vacunación en todo el territorio estatal, como parte de una estrategia de salud pública enfocada en el cuidado de niñas, niños, jóvenes y personal educativo.

Desde el lunes 9 de febrero, las escuelas de la entidad aplican filtros sanitarios diarios en los accesos, los cuales incluyen toma de temperatura con termómetros sin contacto y observación clínica rápida. Estas acciones permiten identificar de manera temprana posibles casos y canalizarlos a unidades de salud para su valoración, sin interrumpir de forma generalizada las actividades escolares.

Como medida complementaria, la Secretaría de Salud estatal recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados y en aquellos contextos donde no es posible mantener la distancia física, así como la capacitación del personal escolar para reconocer signos compatibles con el sarampión y aplicar protocolos de aislamiento preventivo y notificación a las autoridades sanitarias.

La estrategia pone énfasis en la vacunación como principal herramienta de prevención. Del 7 al 15 de febrero se desarrolla en la entidad la Campaña Estatal de Vacunación, con los más de 400 puntos de inmunización distribuidos en todo el Estado de México, además de jornadas que se realizan de domingo a jueves para facilitar el acceso de la población.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, se promueve la aplicación de la vacuna SRP en niñas y niños de 6 meses a 9 años, así como la vacuna SR en personas de 10 a 49 años, conforme al esquema oficial. Gracias a estas acciones, a la fecha se han aplicado más de 1.6 millones de dosis contra el sarampión en la entidad.

De acuerdo con las autoridades sanitarias mexiquenses, en lo que va del año solo se han reportado 40 casos de sarampión con tasa de letalidad cero. El Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha informado que prioriza la salud comunitaria mediante acciones anticipadas, coordinación con el sector educativo y acceso amplio a servicios de vacunación, con el objetivo de mantener entornos escolares seguros y protegidos.