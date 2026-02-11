Louis David Horné regresa en la segunda temporada de Como agua para chocolate

Más intenso como Juan Alejándrez

El actor adelanta que la nueva entrega de la serie de HBO cerrará ciclo y ampliará el universo creado por Laura Esquivel

Por Arturo Arellano

A unos días del estreno de la segunda temporada de Como agua para chocolate, que llegará a HBO el 15 de febrero, el actor mexicano Louis David Horné se declara listo para que el público sea testigo de la evolución de su personaje, el general revolucionario Juan Alejándrez. “estoy emocionado y entusiasmado de que puedan ver lo que hicimos en esta segunda entrega, quisiera poder decir mucho, pero no se puede. Lo que sí es que van a ver a muchos personajes cerrar ciclos, porque se quedó ahí entreabierto, pero ahora sí van a saber qué pasó con todos los personajes: Pedro, Jesús, Juan”, compartió en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Formado como licenciado en Teatro y Arte Dramático por la Universidad de las Artes, Horné ha construido una carrera sólida en cine, televisión y teatro, destacando por la profundidad psicológica de sus personajes y una presencia escénica contenida y contundente. En televisión ha participado en producciones de alto perfil como Malverde: El santo patrón (Telemundo Internacional), Yankee, Pacto de Silencio y Desenfrenadas (Netflix), La muchacha que limpia (HBO), La Negociadora (Claro Video y Amazon), así como en series como Rosario Tijeras (Sony), Blue Demon, Falsos Falsificados y Descontrol (Televisión–Univisión).

En Como agua para chocolate, Horné interpreta a Juan Alejándrez, un general del ejército revolucionario cuyo arco dramático se entrelaza de manera decisiva con el de Gertrudis de la Garza. Ahora, con la segunda temporada, ese vínculo se profundiza y se vuelve aún más determinante para la historia. “Y, propiamente hablando de Juan, viene con un peso muy importante, más que en la primera; ahora pasan cosas que nos van a sorprender. En la primera temporada ya me fue bien, la gente quiso mucho a mi personaje y me escribía para decirme lo mucho que les había gustado; chicos y chicas disfrutaron esa parte ‘hot’ del personaje”, recuerda entre risas.

El actor adelanta que el personaje no solo vuelve, sino que lo hace con mayor fuerza y retos dramáticos. “Ahora Juan viene recargado, con muchas hazañas que tiene que pasar con Gertrudis; espero que, conforme vayan saliendo los episodios, podamos irlo descubriendo”, afirma. Su relación con Gertrudis, marcada por la pasión, la guerra y la búsqueda de libertad, será uno de los motores emocionales de esta nueva entrega.

Lejos de ser un simple remake de la película o una copia literal del libro de Laura Esquivel, la serie apuesta por expandir el universo literario. Horné lo explica así: “Esta parte de hacer una serie de una obra literaria es un complemento para este universo: no es que hayan agarrado la película e hicieran un remake, ni mucho menos el libro; esta es la base de todo, es el génesis, pero sí hay muchas cosas que, cuando tienes un libro, puedes ampliar, darle vida a otros personajes y circunstancias más dramáticas, en una historia que te fundamente más emoción y arco dramático, en un contexto político y social”.

Esa expansión también se nota en los espacios que la serie explora, más allá de la cocina y la tienda que dominan la novela original. “En el libro nunca salen de la tienda, sería un solo set, pero esta historia tan mexicana y hermosa tenía que expandir el universo para saber qué pasa afuera; definitivamente se sigue la línea, el esqueleto de Como agua para chocolate, de cada uno de los personajes, pero sí se amplía ese universo. Van a ver cosas icónicas, sorpresas, porque no sabemos qué va a pasar, si se quedan juntos o no; esa es la magia, la expectativa”, adelanta.

Para Louis David Horné, uno de los grandes retos de esta segunda temporada fue transformar a Juan desde un lugar distinto, sin traicionar su esencia, pero llevándolo por caminos inesperados. “Yo creo que hay muchas situaciones que le pasan a Juan que son diferentes a la temporada uno; ahí radica el reto: transformarlo de una forma distinta, porque vive cosas nuevas con Gertrudis y Pedro, cosas que se tienen que cerrar en la historia. Eso fue lo complejo, llevarlo a un rumbo que no se veía venir. Eso es bonito: abordar al personaje desde diferentes perfiles, ver su parte humana”, reflexiona.

Más allá de la serie, la trayectoria de Horné se ha nutrido también del cine y el teatro. Protagonizó las cintas Cometa: El perro y su mundo, dirigida por Leonardo Arturo, y Edna, coproducción México–España de Kraken Cinema bajo la dirección de Sergio Sierra. Ha participado en largometrajes como La piel ajena de Arturo Castelán, Malibú de Arturo Velázquez y Poseído de Javier Ruiz, apostando por proyectos de narrativa autoral y personajes de alta complejidad dramática. En teatro suma más de 25 puestas en escena y más de 30 cortometrajes, lo que respalda una formación sólida y un trabajo continuo frente a la cámara y sobre el escenario.

Con este bagaje a cuestas, el actor mira 2026 con optimismo, mientras el público se prepara para reencontrarse con el universo de Como agua para chocolate. “Estamos a la espera de concretar cosas nuevas, va empezando el año, estoy emocionado porque pinta bien este 2026; qué mejor manera que arrancar con el estreno de la segunda temporada de Como agua para chocolate”, concluye.