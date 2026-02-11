REGRESA CON SU IMPACTANTE NUEVO SENCILLO “FRIENDS AGAIN” FT. LEON THOMAS Y VIDEO MUSICAL

BABY ROSE GANA SU PRIMER GRAMMY

ACOMPAÑANDO A GIVEON EN SU GIRA POR EL REINO UNIDO DESDE EL 6 DE MARZO

Indudablemente una de las voces más impactantes de la década, Baby Rose regresa con su impresionante nuevo sencillo “Friends Again”, junto al artista ganador del Grammy Leon Thomas, acompañado de un video oficial a través de Secretly Canadian, tras obtener su primer premio Grammy. Rose vuelve al centro de atención luego de ganar su primer Grammy por su contribución al monumental álbum MUTT de Leon, que se llevó el premio a Mejor Álbum de R&B.

Marcando un poderoso nuevo capítulo con su primer lanzamiento en dos años, “Friends Again” funciona como una unión armoniosa entre Rose y Leon que celebra la combinación de sus talentos, ambos intensamente emocionantes y perfectamente complementarios entre sí. Dirigido por Morian Mikhail, el video da vida a la naturaleza profundamente palpable y compleja del amor, desbordado de deseo, pérdida y un anhelo inmenso, y atravesado por la feroz vulnerabilidad y autenticidad de Rose, revelando un nuevo universo creativo arraigado en su amor por lo analógico.

Este nuevo capítulo da continuidad al sonido singular de Rose, ahora con una evolución nacida de un renovado sentido de identidad. Con un tono que se siente vivido y atemporal, Rose se inspira del soul, el gospel, el jazz, el rock y el R&B, impregnado del espíritu de las grandes figuras que definieron la era de Muscle Shoals y de artistas femeninas fundamentales que transformaron la historia de la música, como Etta James, Nina Simone, Janis Joplin y muchas más, mientras mantiene su sonido firmemente anclado en el presente. Su música es íntima y cinematográfica, de esas que perduran mucho después de que se desvanece la última nota.

La canción funciona como una impactante continuación de su aclamado cortometraje Slow Burn y del EP colaborativo del mismo nombre junto al visionario ensamble de jazz BADBADNOTGOOD. Este lanzamiento llega tras un momento cinematográfico decisivo para Rose en la película Materialists de A24, protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. Además de aportar “I’ll Be Your Mirror” y “That’s All” al soundtrack de Materialists, Rose hizo una cautivadora aparición en pantalla, consolidando aún más su estatus como talento multidimensional en la escena internacional.

Además, Rose se irá de gira con Giveon en su colosal gira por el Reino Unido, Dear Beloved, The Tour. La gira comenzará el 6 de marzo en Estocolmo, Suecia, y terminará el 26 de marzo en Zúrich, Suiza. Durante la gira, dos de las voces más singulares de la música compartirán el mismo escenario. Encuentra información sobre los boletos

Próximamente más sobre Baby Rose.

SOBRE BABY ROSE:

Baby Rose es indudablemente, una artista irrepetible. Con más de 41,2 millones de reproducciones globales acumuladas hasta la fecha, Rose irrumpió en la escena con su proyecto debut de 2019, To Myself, que le consiguió sus primeros apoyos de SZA, J. Cole, James Blake, Kehlani y LeBron James. El proyecto recibió gran reconocimiento de la crítica por parte de The New York Times, Pitchfork, VOGUE, NPR, Rolling Stone, Billboard y muchos otros más. A esto le siguió una fascinante actuación para NPR Tiny Desk, una gira mundial con entradas agotadas y apariciones destacadas en la serie ‘Insecure’ de HBO y en la galardonada ‘Grownish’ de Kenya Barris. Más adelante, la cantante recibió una nominación al Grammy por su contribución al álbum Revenge of the Dreamers III de Dreamville y también participó en discos de Big KRIT y Matt Martians. Asimismo, fue telonera de Ari Lennox y Snoh Aalegra durante sus giras de 2019. A finales de 2020, Baby Rose debutó en la televisión nocturna con una impactante interpretación de su canción revelación “Show You” en The Late Show con Stephen Colbert. A principios de 2023, Rose interpretó el tema principal “Heavy Is The Hand” para la película Creed III junto a Dreamville. Ese mismo año, lanzó su aclamado álbum Through and Through, que incluye potentes colaboraciones con Smino y Georgia Anne Muldrow. Con este trabajo, Rose trazó su propio camino sin ataduras de género y exhibió su extraordinario rango como cantante, compositora y productora ejecutiva. Tras el lanzamiento del álbum, Rose emprendió una gira nacional como co-artista principal de cartel junto a Q, acertadamente titulada Through The Soul Tour, cerrando el año con fuerza. Posteriormente, en 2024, lanzó su celebrado proyecto colaborativo Slow Burn junto a BADBADNOTGOOD, que recibió gran aclamación de la crítica y la llevó a salir de gira por Estados Unidos junto a Vince Staples. En 2025, Rose debutó en la gran pantalla en la película de A24 The Materialists, dirigida por la prestigiosa cineasta Celine Song, donde interpretó “I’ll Be Your Mirror” y “That’s All”, ambas incluidas en el soundtrack oficial del filme.