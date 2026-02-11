La participación ciudadana, más importante que los partidos , afirma David Parra Sánchez

Encuentro con la Onaprotec

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- Ante miembros de la Organización Nacional de Profesionales y Técnicos (Onaprotec), el luchador social David Parra Sánchez reconoció que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con mayor credibilidad y enfoque en problemas prácticos que los partidos políticos, que a menudo son percibidos como opacos, corruptos, utilizados como negocio propio y trampolín político para beneficiar a familiares y amigos.

Ahí, se reconoció la trayectoria humanista de Parra Sánchez y a quién dicha organización, ofreció sumarse a su proyecto a través de la asociación civil, «Proyecto Social Naucalpan», al tiempo de agradecer el apoyo que diariamente realiza en favor de las familias naucalpenses.

En ese sentido, la empresaria Patricia Larios abundó: «David Parra, es un luchador social que se preocupa y ocupa por ayudar a quien lo necesita sin importar religión o partido, David, es un gran humanista que merece nuestro respeto».

«Mientras que los partidos políticos están diseñados para ganar elecciones y el poder institucional, la sociedad activa busca incidir en la agenda política y social. Seguiremos luchando por la justicia social», reiteró David Parra.

El también ex diputado priista remarcó que «más vale ser un líder con autoridad moral, que un liderazgo qué es rechazado por su desprecio a la sociedad. Vamos a seguir dando la lucha con gallardía y de frente».