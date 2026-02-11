Sigue bajando incidencia delictiva en Naucalpan, dice Isaac Montoya

Mayor confianza ciudadana en autoridades

Naucalpan, Méx.- Una reducción marcada e irrefutable en la incidencia delictiva de alto impacto en base a cifras oficiales y resultado de la Estrategia de Seguridad que se ha impulsado en Naucalpan, así como la incorporación en próximos días de 85 nuevos elementos de la Guardia Municipal, llegar a mil cámaras de videovigilancia con el nuevo C4, entre otros avances a finales de 2025 e inicio de este 2026, son parte de los resultados que presentó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.

El alcalde destacó que la disminución de la incidencia delictiva de acuerdo con cifras oficiales, se refleja en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y el aumento de la percepción de seguridad en el municipio. Este 2026, se relanzará el sistema de videovigilancia con el que trabaja el C4. Dado que, la pasada administración dejó únicamente 65 cámaras funcionando y se ha dado mantenimiento, más o menos a 300 cámaras que son las que funcionan.

Acompañado de los titulares de la Guardia Municipal, de Servicios Públicos y del Organismo Municipal del Agua OAPAS, el presidente municipal detalló que aunado a la seguridad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará con el programa, punta de lanza del gobierno como lo son las Huellas de la Transformación, se trabajará de manera integral en 100 colonias de Naucalpan, para atender las demandas históricas y se continuará con el Plan Hídrico para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala.

Refirió que al cierre de enero, hay cifras positivas en cuanto a delitos de alto impacto y en la comparativa con los años 2025 y el año 2024. En lo que respecta a los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a una comparativa de 2024, 2025, 2026, la incidencia de delitos de alto impacto, en 2025 vs 2024 el cierre fue muy formidable. En 2026 estamos iniciando también con una baja de delitos, de acuerdo a las carpetas de investigación, hay una reducción del 80.2%, es decir, 374 delitos menos en comparación del mes de enero contra nuestras cifras de 2025, que fueron 466 delitos.

Ante medios de comunicación y junto al Comisario de la Guardia Municipal, Juan Carlos Quezada, refirió, siguiendo con la comparativa, en 2024 fueron 5 mil 365 delitos vs 2025, 3 mil 443, este es el periodo de enero-diciembre, y en el actual periodo tenemos 92 delitos. Enfatizó, son resultados sobre cifras y fuentes oficiales, no especulaciones, no rumores, no cuestiones que se quedan en simplemente versiones sin fundamentos, estos son los resultados oficiales.