La prevención, fundamental para el cuidado de la salud: Leylany Richard

Llamado a vacunarse en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- “Trabajar por las familias de este municipio es realmente satisfactorio. Seguiremos implementando políticas y acciones que fortalezcan su bienestar integral y en ello, no daremos marcha atrás. Que se escuche fuerte y claro: desde nuestra responsabilidad, velaremos para que no se les afecte con actos erróneos”.

Expresó lo anterior Leylany Arce Richard, segunda síndico municipal de esta localidad, luego de invitar a la ciudadanía a vacunarse contra el sarampión, programa que estará en la explanada del Palacio Municipal hasta el 13 del mes en curso.

La arquitecta de profesión destacó que «la prevención es fundamental en el cuidado de la salud, porque permite evitar enfermedades y sus complicaciones, como es el caso del sarampión».

Leylany es reconocida por los atizapenses, gracias a su labor altruista a través de diversos programas sociales que ha llevado a las colonias más apartadas de este municipio con recursos propios.

«Reafirmó mi compromiso de trabajar en beneficio de las familias que viven y trabajan en Atizapán de Zaragoza. Las puertas de nuestras oficinas siempre están y estarán abiertas para escuchar sus demandas», concluyó.