Son falsas acusaciones contra Enrique Vargas del Villar, dicen panistas

Valle de México.- Tratan de manchar la imagen del senador Enrique Vargas del Villar con falsas acusaciones, expresaron militantes del PAN. A través de su cuenta oficial en X, el legislador panista afirmó que no conoce ni ha tenido contacto alguno con las personas señaladas y calificó como falsas las versiones que intentan vincularlo con ellas. El mensaje fue difundido la noche del 8 de febrero, en respuesta directa a las publicaciones que comenzaron a replicarse en plataformas digitales, algunas de ellas sin sustento documental.

Los panistas refrendaron su apoyo al también ex alcalde de Huixquilucan. » La oposición está nerviosa y ya no sabe que inventar», concluyeron.