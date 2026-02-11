Bratziez llegan a México: Actitud Bratz en versión mini

Más que un coleccionable, es un accesorio

Comienzan a posicionarse como el próximo bag charm viral

El universo Bratz se reinventa y esta vez lo hace en formato mini. Bratziez, las nuevas muñecas coleccionables que ya comienzan a posicionarse como el próximo bag charm viral, llegan oficialmente a México para convertirse en el nuevo objeto de deseo de fans, coleccionistas y amantes de la cultura pop.

Con su inconfundible bratitude, las Bratziez capturan el espíritu Bratz a través de una experiencia de unboxing que celebra la individualidad y el estilo. La colección presenta seis personajes que reflejan distintas personalidades: Angel, el cerdito más sweet; Bunny Boo, el conejito con más actitud; Kool Kat, la gatita más fashion; Pretty Princess, la rana más glam; además de Sugar y Spice, dos figuras especiales pensadas para los verdaderos coleccionistas.

Más que un coleccionable, cada Bratziez es un accesorio. Gracias a su charm clip en forma de labios, pueden llevarse a todos lados en la bolsa, el cinturón, la mochila o incluso en botellas de agua, sumándose a la creciente tendencia de bag charms y accesorios con personalidad que dominan la moda actual. Cada caja sorpresa incluye también un accesorio en forma de biberón y un certificado de autenticidad, reforzando su espíritu coleccionable.

Lanzadas originalmente en noviembre de 2025 en Estados Unidos, las Bratziez se convirtieron rápidamente en un fenómeno entre fans, agotándose en línea y generando alta demanda en retail. Su mezcla de moda y unboxing las ha colocado como una de las propuestas más comentadas del universo Bratz.

Bratziez está disponible en México en Walmart y Liverpool, de manera exclusiva.

Con una mezcla irresistible de nostalgia Y2K, moda y sorpresa, Bratziez marca un nuevo capítulo dentro del universo Bratz, demostrando que la actitud no depende del tamaño.