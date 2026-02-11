México registra más de 2 mil casos de sarampión en solo 40 días

Segundo deceso en CDMX por el brote

No queda ningún estado sin contagios y el foco se desplaza de Chihuahua a Jalisco

En los primeros cuarenta días de 2026 se registraron 2 mil 467 casos de sarampión en el país, cifra que representa más de una tercera parte de los 6 mil 232 contagios que se registraron durante todo 2025, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud federal (Ssa).

Y si a esta cantidad se suman casos acumulados desde que comenzó el brote en febrero del año pasado, la cifra es de 9 mil 074 contagios. Además, la Ssa notificó 22 mil 425 casos probables.

Chihuahua y Jalisco son las entidades federativas más afectadas, ya que entre ambas suman 6 mil 601 casos confirmados del total entre 2025 y 2026. Chihuahua reportó 4 mil 493 contagios el año pasado y sólo 11 este 2026. Mientras que Jalisco confirmó 665 casos de sarampión en 2025, y mil 432 casos en lo que va de 2026, para dar un total de 2 mil 97 contagios.

Entre las entidades que tienen el mayor número de casos confirmados entre 2025 y 2026, después de Chihuahua y Jalisco, se encuentran Chiapas (497), Michoacán (296), Guerrero (281), Sinaloa (234), Sonora (154), Colima (86), Estado de México (68), Durango (62), Coahuila (55) y Puebla (54).

El grupo etario más afectado por el sarampión es el de los infantes de cero a nueve años de edad, donde se registran 3 mil 258 casos confirmados. Le sigue el grupo de 25 a 29 años, con 963 contagios. En caso contrario, las personas mayores de 40 años tienden a contagiarse menos. Dicho grupo suma sólo 755 casos confirmados y, de éstos, sólo 64 casos en personas mayores de 55 años.

Dos muertes en CDMX

El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó en la conferencia mañanera de este miércoles que en el país hay 28 decesos y uno más por confirmar. El 90 por ciento no estaban vacunados; 21 ocurrieron en Chihuahua y dos en Ciudad de México, aunque aclaró que uno de ellos ocurrió en 2025.

Detalló que 21 de las muertes ocurrieron en Chihuahua, principalmente en personas no vacunadas. El rango de edad de los casos va desde niños pequeños hasta adultos de 49 años.

El secretario explicó que algunos pacientes presentaban enfermedades asociadas y que en varios casos el sarampión se complicó con neumonía y otras afecciones.

Se aplicaron 14 millones de vacunas

Las instituciones del sector salud aplicaron 14 millones 297 mil 330 dosis de vacunas contra el sarampión a nivel nacional del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, informó la Ssa. Detalló que el gobierno federal compró 27.3 millones de vacunas contra el sarampión en 2026 y, de éstas, tiene 23 millones 361 mil dosis disponibles.

En la Campaña Nacional de Vacunación participan la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, en coordinación con las 32 entidades federativas, explicó la dependencia federal.

Primer año de transmisión constante de sarampión

A finales de enero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio al país una prórroga de algo más de un mes, pero lograr la ambiciosa meta de contener el brote antes de la evaluación se antoja cada vez más difícil, pues México se acerca peligrosamente al primer año de transmisión constante de sarampión, por lo que está a un paso de perder el estatus de país libre de la enfermedad.

Los únicos tres Estados que cerraron el año sin ningún caso ―Puebla, Tlaxcala y Veracruz― han pasado a engrosar la lista de territorios afectados en el último mes, en el que la transmisión se ha disparado hasta los 2,143 casos confirmados, en torno a un tercio de todos los que se acumularon a lo largo de 2025, cuando hubo 6.432. Ya no hay ningún Estado sin casos.

Dado que el sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa del mundo, se necesita alcanzar una tasa de inmunización superior al 95% para blindarse frente a la transmisión, pues coberturas inferiores suponen una brecha demasiado grande: de cada caso pueden surgir 18 nuevos.

Esa es, precisamente, la carga que arrastran México y otros muchos países que se han quedado rezagados en la aplicación de dosis en los últimos años. Canadá, de hecho, ya perdió su estatus de país libre de la infección, y el tiempo aprieta para Estados Unidos tanto como para México. América era la única región del mundo que había alcanzado el certificado, pero lo perdió de nuevo en noviembre. El atraso generalizado durante años hace que la población objetivo se amplíe: no se trata solo de los niños más pequeños, quienes son más vulnerables ante una exposición a la infección, sino todos aquellos que no se vacunaron cuando estaban en esa franja de edad y ahora son adultos sin cobertura. “En todos los grupos, de todas las edades menores de 49 años, hay personas con esquemas incompletos o que no se vacunaron. Eso ilustra un poquito más la complejidad”, apunta el epidemiólogo Mauricio Rodríguez.

El Estado de México, por ejemplo, ha decretado el uso de cubrebocas en las escuelas y lugares públicos a partir de este lunes, una medida que también implementó Jalisco a finales de la semana pasada. La entidad más poblada del país tuvo 12 casos confirmados el año pasado y suma 40 en lo que va de este, pero en él confluyen algunos elementos de riesgo que lo hacen susceptible de levantar temor, como la alta movilidad y el hacinamiento. En ese sentido, dice Rodríguez, el mayor peligro potencial está en las ciudades grandes y en las zonas conurbadas, con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a la cabeza. Con el Mundial de fútbol a la vista, el riesgo se acentúa.

México permanece en alerta. Las 32 entidades presentan hoy casos de sarampión y nada impide que llegue un caso nuevo desde el exterior. Si aterrizara un caso nuevo en un Estado con bajas tasas de vacunación, los focos rojos podrían reproducirse exponencialmente.