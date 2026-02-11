Carlos Macías se convierte en un “Perro viejo”

Porque amantes hemos sido todos

¿Cuántas formas hay de amar? Quien nunca haya sido amante de alguien que tire la primera piedra, reza el dicho.

Llega un momento momento en el que los seres humanos somos tan inteligentes que entendemos que lo mejor es ser amantes y encontrarse solo para entregarse, para dar sin nudos, ataduras, reservas ni prejuicios; donde lo más importante sea respetar el único acuerdo que puede existir y que tal vez sea el

disfrutarse de afuera hacia adentro y viceversa.

El maestro Carlos Macías está seguro de que el amor es sin condiciones, fiel y leal, como un “Perro viejo”, que siempre vuelve al lugar donde encuentra amor, compañía y placer.

Hoy, este grande de la composición y la música, Carlos Macías presenta el primer sencillo de su más reciente disco, el cual y, sin lugar a dudas, sorprenderá hasta al más fiel de sus seguidores, porque se atrevió (como suele a hacerlo) a no respetar estándares, patrones, ni protocolos de la industria.

Y es que como lo dice el título de su nuevo tema, un perro viejo solo se es fiel más que que asimismo y a su dueño o dueña. A nadie más.

Se trata de un tema donde se rememora la maravilla que hizo el maestro Javier Solís con su voz, lo que lo convirtió en el Rey del bolero ranchero.

Pero no solo eso, esta vez Macías sorprenderá con nuevos ritmos, melodías y letras. Se atrevió a dar el salto a lo que su corazón le decía, a lo que el cuerpo le pidió y a lo que sabe, porque lo sabe, entiende lo que su público disfruta.

Esperen a este “Perro Viejo”, que él ya los espera lleno de anécdotas y vivencias, con las que todos se sentirán identificados.

Disponible en todas las plataformas a partir de este viernes 14 de febrero!!!