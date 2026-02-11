2026, AÑO DE IMPORTANTES CONMEMORACIONES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Celebra 80 años de su fundación

Celebra los aniversarios de algunas de sus escuelas, centros, museos y agrupaciones artísticas

“A ocho décadas de su creación, el INBAL es un importante referente de la promoción cultural y de la educación e investigación artística en el mundo”: Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, celebra el presente año 80 años de su creación. Fundado el 31 de diciembre de 1946 por decreto presidencial, como un organismo del Estado mexicano, es responsable de preservar y difundir el patrimonio artístico, estimular la creación de las artes y desarrollar la educación y la investigación artísticas.

La conmemoración se enmarca en un proceso de fortalecimiento de las vocaciones institucionales y de los programas de trabajo del INBAL, que amplía su capacidad de atención y servicio a las comunidades artísticas, educativas y culturales en todo el país.

En palabras de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza: “A ocho décadas de su creación, el INBAL es un importante referente de la promoción cultural, de la educación e investigación artística en el mundo; es una institución sólida que cuenta con museos, galerías, escuelas, centros culturales, grupos artísticos y coordinaciones nacionales que todos los días difunden y fomentan la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales de toda la población”.

A la celebración se suman los aniversarios de diversas escuelas, museos, centros de investigación y agrupaciones artísticas del Instituto, cuyas conmemoraciones serán con actividades a lo largo de todo el año.

El Conservatorio Nacional de Música (CNM), fundado el 1 de julio de 1866, celebra 160 años de actividad. Reconocido como un referente en la educación musical a nivel mundial, se dedica a la formación de profesionales en la creación, ejecución, docencia e investigación. Con una amplia matrícula que incluye estudiantes desde el sector infantil, hasta niveles técnico profesional, profesional asociado, licenciatura y maestría, el CNM es uno de los pilares más importantes de la educación musical.

La Escuela Superior de Música (ESM) cumple 90 años desde su fundación el 1 de abril de 1936. Conocida en sus inicios como Escuela Nocturna de Música para Trabajadores y Empleados, luego Escuela Superior Nocturna de Música, se incorporó al INBAL en 1946 y adoptó su nombre actual en 1969. Cuenta con dos planteles, uno en Fernández Leal núm. 31, Coyoacán, y otro en el Centro Nacional de las Artes, y ha formado diversas generaciones de músicos.

Surgidas el 1 de enero de 1936, las Escuelas de Iniciación Artística (EIA) celebran 90 años dedicados a la formación artística temprana. A lo largo de su trayectoria, han ofrecido programas en música, danza, teatro y artes plásticas, promoviendo la creatividad, la disciplina y el desarrollo cultural de niñas, niños, jóvenes y adultos.

La Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) cumple 80 años el 15 de julio. Fundada por el grupo de los Contemporáneos –entre ellos Xavier Villaurrutia y Salvador Novo y la actriz Clementina Otero–, ha formado generaciones de artistas que han dejado huella en la historia del teatro nacional. Ofrece licenciaturas en Actuación y Escenografía, con especializaciones en Diseño escenográfico, Iluminación, Producción y vestuario, además de maestrías en Dirección Escénica y Pedagogía Teatral.

A su vez, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) celebra 70 años, fue creada el 18 de octubre de 1956, bajo la dirección de Joseph Smilovitz e Imre Hartmann. Inicialmente llamada Orquesta Yolopatli, en 1961 adoptó su nombre actual por iniciativa de Luis Sandi. Hoy en día, con la dirección de Luis Manuel Sánchez Rivas, la OCBA interpreta un amplio repertorio de obras clásicas y contemporáneas, lo que la consolida como un referente musical en México.

El sistema de Centros de Educación Artística (CEDART) celebrará su 50 aniversario el 13 de octubre. Conformado por doce escuelas de nivel bachillerato –creado en 1976– promueve la formación integral de las juventudes, al combinar enseñanza de saberes científicos, sociales y humanísticos con el estudio de las artes en cinco áreas: Artes plásticas y visuales, Danza, Música, Teatro y Literatura. En todos los CEDART, el arte constituye un eje transversal del aprendizaje, fomentando el pensamiento creativo y la sensibilidad de las y los estudiantes. Los centros se ubican en Monterrey, Chihuahua, Mérida, Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, Colima, Morelia, Oaxaca y Ciudad de México.

Creado en 1981, el Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) celebra 45 años de labor especializada en documentación, análisis crítico y producción de conocimiento sobre las artes escénicas, es un referente en la investigación teatral en México. Para su aniversario se realizarán mesas de discusión en las que se abordarán diversas temáticas de su quehacer.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo cumple 40 años de ser un espacio dedicado a la difusión y el disfrute de las bellas artes. En abril de 1981, el gobierno federal asignó al INBAL la custodia del inmueble, diseñado entre 1931 y 1932 por el pintor y arquitecto Juan O’Gorman, una de las primeras construcciones funcionalistas en Latinoamérica.

Abierto oficialmente como museo el 16 de diciembre de 1986, el recinto exhibe obras de caballete, dibujos, piezas de arte prehispánico y popular, documentos, libros, objetos personales y fotografías de época, que recrean el ambiente en el que trabajó y vivió la pareja de artistas.

El Museo Nacional de la Estampa celebra también 40 años desde su creación el 17 de diciembre de 1986. Conserva, investiga y difunde el patrimonio gráfico nacional e internacional, con un acervo cercano a las 12 mil piezas. Ubicado en la Plaza de Santa Veracruz, en un edificio neoclásico de finales del siglo XIX, realiza proyectos de modernización para optimizar la preservación y exhibición de su acervo. Como parte de dichas acciones, el MUNAE tendrá una intervención en mayo de 2026, con el objetivo de fortalecer las condiciones de conservación, infraestructura y atención al público, lo que ratifica su compromiso con la difusión del arte gráfico.

El INBAL y sus instituciones invitan al público a participar en las celebraciones y actividades programadas para cada una de sus efemérides, con lo que se reafirma su compromiso con la difusión, la formación y la preservación del patrimonio artístico de México.