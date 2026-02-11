Reconstrucción de Periférico Norte avanza a ritmo récord; intervienen 30.5 kilómetros en el primer mes

Programa “2026, el Año de las Obras en Edomex

Los trabajos tienen como fecha de conclusión el mes de abril

A un mes del inicio de los trabajos, la reconstrucción integral del Periférico Norte registra un avance del 28 por ciento. De los 108 kilómetros contemplados en el proyecto, 30.5 kilómetros han sido intervenidos.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que la obra cuenta con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, financiada en su totalidad con recursos estatales. El proyecto forma parte del programa “2026, el Año de las Obras en Edomex” y tiene como fecha de conclusión el mes de abril.

Los trabajos se realizan mediante jornadas extendidas y turnos nocturnos, con el uso de maquinaria de última generación. Esta operación ha generado empleos para aproximadamente dos mil personas que participan en las distintas etapas del proceso constructivo, desde el levantamiento del asfalto hasta la colocación de nuevas capas de rodamiento.

La intervención incluye la rehabilitación profunda de la carpeta asfáltica, la modernización de materiales y la mejora en la resistencia estructural de la vialidad.

El Periférico Norte es utilizado diariamente por más de 200 mil automovilistas que se trasladan hacia distintos puntos del Valle de México. La reconstrucción tiene como objetivo eliminar baches, mejorar la circulación vehicular y reducir el congestionamiento en esta arteria vial.

El gobierno mexiquense mantiene un monitoreo permanente de los trabajos para garantizar su conclusión en los tiempos establecidos.