Se disparan 213% desapariciones de personas en la última década

Sinaloa, Sonora y BCS, con las tasas más altas

Pasaron de 4 mil 114, en 2015, a 12 mil 872 el año pasado, según México Evalúa

Los reportes de personas desaparecidas y no localizadas en México en la última década se dispararon un 213 por ciento, al pasar de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 el año pasado, alertó la México Evalúa.

Este aumento constante año con año refleja una violencia estructural vinculada al crimen organizado, impactando profundamente en la sociedad y las instituciones, de acuerdo con el documento «Violencia en México, 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz».

El número de personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025. Los registros pasan de 4,114 casos en 2015 a 12,872 en 2025, un aumento acumulado de 213 por ciento en una décadaA, indicó.

Las desapariciones, señaló, no deben verse como un fenómeno separado de los homicidios, sino como parte de una misma dinámica, pues ambas categorías comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales, y su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado.

“Sinaloa, Sonora y Baja California Sur fueron los estados con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025. Estos tres casos comparten patrones claros. En todos ellos, la desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados.

“La coexistencia de tasas elevadas de homicidio y desaparición sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado, sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal», indicó.

Sinaloa registra una tasa de 29.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes; después Sonora (26.3), Baja California Sur (24.1), Nayarit (22.7) y Baja California (22.2).

Atípico caso de BCS

El informe subraya que el caso más atípico es el de Baja California Sur, cuya tasa de personas desaparecidas mostró un aumento de 164% respecto a 2024. Asimismo, dicho indicador es 124% mayor que en 2018 y 666% superior al registrado en 2015.

De acuerdo con el análisis, este incremento no corresponde a un deterioro social gradual, sino que apunta a un quiebre estructural reciente.

Con una entidad con baja población y capacidades institucionales limitadas, coincidente con episodios de violencia criminal organizada.

México Evalúa precisa que una persona desaparecida y no localizada, conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y al Sistema Nacional de Búsqueda, es aquella cuyo paradero se desconoce, independientemente de que exista o no la presunción de un delito.

Esta categoría incluye tanto desapariciones forzadas como aquellas cometidas por particulares, así como casos en los que no hay evidencia inmediata de un hecho criminal.

No obstante, la clasificación no implica necesariamente que la persona haya sido víctima de homicidio, aunque tampoco lo descarta.

El informe explica que la ausencia del cuerpo impide la acreditación legal del delito, lo que distorsiona los registros oficiales.

Asimismo, limita la capacidad del Estado para documentar con precisión la violencia letal.

Un mejor indicador

México Evalúa propuso construir un indicador denominado Violencia Letal para medir de forma más integral el fenómeno en el País, pues, independiente, el de homicidio doloso es insuficiente.

Al sumar bajo ese concepto los homicidios dolosos y culposos, así como el feminicidio, las desapariciones y otros delitos que atentan contra la vida, la ONG señaló que el País es mucho más violento que hace una década.

«Entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada aumentó 68.2 por ciento; las desapariciones, 212.9 por ciento; y otros delitos contra la vida, 368 por ciento; lo que sugiere que el homicidio doloso no mide de forma precisa el problema de la violencia», indicó.

El actual gobierno, explicó, ha utilizado el homicidio doloso como el principal indicador de que la violencia se ha reducido en el país, pues en el último año tuvo una reducción de 22.2 por ciento.

Informe con “número reales”, anuncia CSP

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante febrero presentará un informe con “los números reales” de personas desaparecidas en el país.

Durante la conferencia matutina del martes 10 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el gobierno federal trabaja en el fortalecimiento de la alerta de desapariciones.

También reconoció que la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) presenta múltiples deficiencias.

Asimismo, explicó que el informe incluirá información detallada sobre el momento inicial de la desaparición. Así como datos que permitan identificar cuántos casos están vinculados con la delincuencia organizada.