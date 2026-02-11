“Operación Bastión”: intervienen bases de grupos criminales en el sur del Edomex

Ejecutan 21 cateos en seis municipios

La recuperación de inmuebles utilizados con fines ilícitos genera entornos de paz y bienestar para las familias mexiquenses

Toluca, Estado de México.– Como parte de la estrategia integral de seguridad que se implementa en la entidad, el gobierno del Estado de México, en coordinación con las fuerzas de seguridad y justicia, mantiene activa la “Operación Bastión”, un despliegue interinstitucional orientado a desarticular inmuebles utilizados como posibles bases de operación de grupos criminales, con el objetivo de debilitar su estructura territorial, logística y financiera.

Esta acción forma parte del modelo de seguridad instruido por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, alineado a la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se desarrolla mediante el trabajo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la fecha se ejecutaron 21 órdenes de cateo en seis municipios del sur de la entidad: Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Sultepec, como resultado de labores de investigación e inteligencia.

La “Operación Bastión” se sustenta en la identificación de ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia presuntamente utilizados para el resguardo, planeación y operación de actividades ilícitas. En diversos casos, estos inmuebles fueron registrados a nombre de prestanombres, con el propósito de ocultar su uso real y el origen de los recursos con los que fueron adquiridos.

En estas acciones participan de manera coordinada la FGJEM, Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), así como Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además del Poder Judicial del Estado de México para garantizar que cada intervención se realice conforme a la ley.

Como parte de los resultados de esta operación, se han iniciado procesos de extinción de dominio sobre inmuebles asegurados, con lo cual el Estado recupera espacios que eran utilizados para actividades delictivas y evita que continúen operando como centros de protección, confort o financiamiento de grupos criminales.

Dicha Operación y otros despliegues estratégicos como Enjambre, Atarraya, Fortaleza y Restitución atienden distintos fenómenos delictivos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de cerrar el paso a la delincuencia organizada, debilitar sus capacidades operativas y generar entornos de mayor seguridad, paz y bienestar para las familias mexiquenses.