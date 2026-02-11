Se mantiene tendencia a la baja en homicidios dolosos

Disminución del 48% en el promedio diario

Toluca, Estado de México.– El Estado de México mantiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos al registrar una disminución del 48 por ciento en el promedio diario de este delito, de septiembre de 2024 a enero de 2026, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Marcela Figueroa Franco, Titular del SESNSP, compartió el reporte en el cual se muestra que la entidad mexiquense también registró una reducción del 30 por ciento el promedio diario de homicidio doloso en enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

Estas cifras son resultado del seguimiento a la estrategia de seguridad y de la coordinación institucional que se realiza en la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde se determinan acciones para prevenir este y otros ilícitos de alto impacto.

En la sesión número 24 del año participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.