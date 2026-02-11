“EL AMOR ES UNA MIERDA” LLEGA A MÉXICO PARA MOSTRAR LA VULNERABILIDAD QUE NADIE QUIERE ADMITIR

Estreno en La Teatrería: La aclamada obra argentina «El amor es una mierda», con más de cinco años de éxito en Buenos Aires y giras internacionales, debuta en Ciudad de México el 17 de febrero de 2026, explorando la vulnerabilidad masculina en una ruptura amorosa con un enfoque crudo y honesto.

Talento argentino en México: Protagonizada por Gastón Filgueira Oria bajo la dramaturgia y dirección de Cecilia Meijide, con un equipo estelar que incluye vestuario de Marcos Odasso, iluminación de Mano Noriega y escenografía compartida por Meijide y Filgueira Oria, prometiendo una experiencia intimista en la Sala B con capacidad para 45 espectadores.

Temporada y venta: Preventa a $280 hasta el 16 de febrero, y general a $400; inicia con cuatro funciones los martes a las 20:00 horas, a partir del 17 de febrero, en Tabasco 152, Roma Norte, Cuauhtémoc.

La esperada obra teatral «El amor es una mierda» llega por primera vez a México, ofreciendo una mirada visceral y sin filtros al duelo amoroso. Escrita y dirigida por Cecilia Meijide, y protagonizada por Gastón Filgueira Oria, esta producción argentina que ha cautivado audiencias en Buenos Aires, Uruguay y Colombia, se estrena el 17 de febrero de 2026 en La Teatrería – Sala B, ubicada en Tabasco 152, Roma Norte, Cuauhtémoc. Con funciones los martes a las 20:00 horas, la temporada anuncia las primeras cuatro funciones.

La puesta en escena gira en torno a un hombre que se encuentra con su ex pareja para firmar el divorcio, desatando un torbellino de recuerdos, heridas y frustraciones que exponen la complejidad emocional humana. Este montaje no solo aborda el desamor universal, sino que desafía estereotipos de masculinidad al presentar a un protagonista vulnerable y abrumado por sus emociones.

El equipo creativo detrás de «El amor es una mierda» es un ensamble de talentos destacados: Gastón Filgueira Oria actúa y coproduce junto a Cecilia Meijide, quien también realiza la dramaturgia, dirección y escenografía en colaboración con Filgueira Oria. El vestuario corre a cargo de Marcos Odasso, la iluminación de Mano Noriega, la asistencia de dirección de Melina Paolini y la asistencia de producción de Carlos Cano. La fotografía es obra de Gabriel Atala Garay y Julián Cardoso, el diseño gráfico de Lisandro Outeda, la difusión y prensa de Sandra Narváez-SaNaHe, las redes sociales de Camila Di Matteo, y las guitarras de Paula Meijide.

Esta colaboración surge de una larga historia entre Meijide y Filgueira Oria, quienes se conocieron en la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) y formaron el grupo El Ensamble Orgánico, responsable de éxitos como «Cactus Orquídea». Por su parte, la obra “El amor es una mierda” ha tenido un recorrido internacional impresionante, con puestas en escena adaptadas por diferentes actores y directores, consolidándose como un puente cultural que trasciende fronteras.

La puesta en escena está diseñada para sumergir al espectador en la intimidad del protagonista, combinando realismo con toques expresionistas que amplifican el caos interno. En La Teatrería – Sala B, un espacio íntimo donde la cercanía con el público intensifica la conexión emocional y permite que cada gesto y matiz se perciba con detalle. La temática universal del duelo, la soledad y las contradicciones mentales tras una ruptura resuena en cualquier adulto que haya vivido el desamor, mientras que la representación de la vulnerabilidad masculina abre un diálogo necesario sobre expresión emocional en una sociedad que exige fortaleza. Más allá del impacto individual, esta producción en México enriquece el intercambio cultural, ofreciendo una narrativa fresca que emociona y genera catarsis, ideal para amantes del teatro alternativo, la psicología y el humor irónico sobre el amor fallido.

Gastón Filgueira Oria, actor principal nacido en Buenos Aires en 1982, trae a México su vasta experiencia: formado con directores como Hugo Midón, Diego Cazabat y Enrique Dacal en la EMAD, ha participado en obras como «Los Ciegos», «Asilo; para que vuelvas» y “Cactus Orquídea” con El Ensamble Orgánico, y en cine en películas como «Colonia» de Florian Gallenberger. Residente en Ciudad de México desde 2019, ha actuado en series como «Horario Estelar» y «Los Incorregibles de Santa Martha». Por su parte, Cecilia Meijide, egresada de EMAD y la Diplomatura en Dramaturgia de la UBA, ha escrito y dirigido obras premiadas como «Cactus Orquídea» (ganadora de premios Trinidad Guevara y María Guerrero), y ha dirigido montajes como «Medea» de Eurípides y “No dejes de hablarme” de su autoría. Como actriz trabajó en «Estado de ira» de Ciro Zorzoli que ha girado por festivales internacionales en Madrid, Chile, Uruguay y Ecuador. Su labor como docente en actuación y dirección complementa este proyecto, haciendo de «El amor es una mierda» una obra visceral que invita a transitar el duelo sin convencionalismos.

Esta producción no solo es un relato honesto sobre el amor y sus miserias, inspirado en la cita de Pablo Neruda «Es tan corto el amor y es tan largo el olvido», sino que también sirve como plataforma para discutir identidades y construcciones sociales. Con un código actoral que oscila entre lo cotidiano y lo explosivo, la obra apela a un público diverso: desde quienes buscan profundidad emocional hasta aquellos atraídos por memes y experiencias compartibles sobre el desamor. La elección de La Teatrería responde a la necesidad de un espacio intimista que potencie la identificación, mientras que elementos como la iluminación de Mano Noriega y el vestuario de Marcos Odasso contribuyen a un universo emocional inmersivo. «El amor es una mierda» promete ser un hito en la escena mexicana, fomentando el diálogo intercultural y emocional en tiempos de globalización.

Cecilia Meijide, autora y directora de la obra, comparte: «Nuestra confianza mutua y el conocimiento que tenemos sobre nuestras formas de trabajo hacen que esta colaboración sea natural y enriquecedora. Llevar ‘El amor es una mierda’ a México es una oportunidad para enriquecerla con una nueva mirada y para que el público mexicano se enfrente a una estética y narrativa diferente. En el centro de la obra se encuentra un hombre vulnerable, frágil y abrumado por sus emociones, algo que desafía estereotipos y abre conversaciones necesarias sobre la expresión emocional en los hombres. Buscamos no solo emocionar, sino generar un diálogo sobre el amor, la identidad y las construcciones sociales que nos atraviesan».

La puesta en escena “El amor es una mierda” tendrá una temporada de 4 presentaciones con funciones a los martes las 20 h del 17 de febrero al 10 de marzo en la Sala B de La Teatrería. La preventa está disponible hasta el 16 de febrero con un costo de $280; entrada general $400 y se pueden adquirir en taquilla y en la página web de la Teatrería https://acortar.link/7eNsPf

Semblanzas

Gastón Filgueira Oria | Actor

Actor, nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en 1982. Comenzó sus estudios con el director Hugo Midón. Luego continuó su formación en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) con los docentes Diego Cazabat y Enrique Dacal, entre otros. Posteriormente, prosiguió su entrenamiento en los talleres de Alejandro Catalán, Andrea Garrote y Javier Daulte.

Desde 2003, pertenece al grupo de investigación teatral El Ensamble Orgánico, con quienes estrenó las obras “Los Ciegos”, “ASILO; para que vuelvas” con dirección de Nacho Ciatti, y “Cactus Orquídea” dirigida por Cecilia Meijide. También participó como actor en el espectáculo de danza aérea “Agora” en la sala Villa Villa del C.C. Recoleta con la dirección de Sebastián Pirato y Simon Jenkinson, entre otros.

En cine, actuó en las películas “Fruit Fiction”, “Muelle Islandia” y “Nieva” producidas por La Penélope Cine, así como en la película “Colonia”, dirigida por Florian Gallagenberger, entre otras.

Desde 2019, reside en la Ciudad de México. En 2021, formó parte de la serie Horario Estelar, producida por Star Original Production, y en 2024 se unió al elenco de la serie Los Incorregibles de Santa Martha, filmada en los estudios de Televisa.

Cecilia Meijide | Autora y directora

Egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) en la carrera de Formación del Actor y de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cecilia Meijide se ha consolidado como dramaturga, directora y actriz dentro del teatro contemporáneo.

Como dramaturga y directora, ha escrito y dirigido diversas obras, entre ellas «Cactus orquídea», «No dejes de hablarme», «Adiestramiento para no volar», «Ahorrar, temer, partir», «Alberta entre las enredaderas», «El amor es una mierda», «Aletta Jacobs, pionera» y «Las cosas de Mabel». Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, destacándose con los premios Trinidad Guevara y María Guerrero en el rubro «Revelación», así como una nominación al premio Florencio Sánchez en la misma categoría por «Cactus orquídea». Esta obra también obtuvo el premio Trinidad Guevara en «Escenografía» y fue nominada en la misma categoría a los premios María Guerrero y Florencio Sánchez.

En su faceta como directora, ha llevado a escena obras como «Medea» de Eurípides, «La fuerza de la imaginación» de Cassio Pires, «Asteroide, fin de un mundo imposible» de María Zubiri para Cervantes Online, «Alicia confusión» de Juan Ignacio Fernández, «Segunda naturaleza» de Pipsa Lonka para el Festival Plataforma Fluorescente y «Memorias de una maga» de Leni González. «El amor es una mierda» formó parte del Primer Festival Monoblock en 2019 y ha sido presentada en distintas ciudades como Tucumán, Santiago del Estero y Bolívar a través del Instituto Nacional del Teatro (INT), así como en Buenos Aires y Madrid.

Como actriz, ha trabajado en producciones como «Exhibición y desfile», «Símil piel» y «Estado de ira» de Ciro Zorzoli; «Los ciegos» y «Asilo para que vuelvas» de Nacho Ciatti; «Rod Mubi» de Sebastián Suñé; «Por la sombra» de Carla Maliandi y «Sueño de una noche de verano» con dirección de Roberto Castro. Además, es autora y actriz de «Anís», obra dirigida por Adrián Canale.

«Estado de ira» participó en destacados festivales internacionales, como el «Festival de Otoño en Primavera» en Madrid, «Santiago a Mil» en Chile, y tuvo funciones en el teatro «El Galpón» en Montevideo, Uruguay, y en el teatro «Sánchez Aguilar» en Guayaquil, Ecuador.

Paralelamente a su labor artística, se dedica a la docencia en actuación y dirección de actores, impartiendo clases en talleres privados y en el Instituto de Cine Contemporáneo dentro de la Tecnicatura Superior en Realización en Cine, Televisión y Video.