Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma ante ola de casos de sarampión

Abasto suficiente de vacunas

“La mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse”, señala

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos están vacunados contra el sarampión, por ello, hizo un llamado a mantener la calma, ya que la Estrategia para controlar los brotes de esta enfermedad funciona, como sucedió en Chihuahua, además de que hay 28 millones de vacunas disponibles en 21 mil 154 puntos en todo el país y cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.

“Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los 6 meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces, hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados a otro sector de edad y ya vamos a unificar todos los mensajes, porque es importante que sea un sólo mensaje en todo el país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”

La Jefa del Ejecutivo Federal informó que este miércoles, a las 12:00h, se tendrá una reunión virtual con los 32 gobernadoras y gobernadores para darles a conocer la estrategia y que se brinde la misma información a la población.

“Pedirle a la gente que guarde la calma, la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse. Y vamos a seguir dando información. (…) Ya lo hicimos en Chihuahua, ya lo controlamos en coordinación con el gobierno del estado y lo vamos a hacer en todos lados, es nada más cuestión de mucha coordinación, mucho trabajo y la información clara”, agregó.

La primera mandataria señaló que el Gobierno de México garantiza todas las dosis en las instituciones federales de salud.

“Por lo pronto nosotros garantizamos que están en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE y en todos los Centros de Salud que no están en el IMSS Bienestar en los estados, hay 28 millones de vacunas y estamos con una estrategia de distribución adecuada, ese es el mensaje”, agregó.

A los 21 mil 154 puntos de vacunación pueden acudir niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, sin esquema completo; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas en los estados con mayor número de casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, puntualizó la estrategia de vacunación funciona, ya que hay 133 millones de mexicanos y a la fecha, se tienen registro de 9 mil 74 casos totales, es decir, una tasa de 6.7 casos acumulados por cada 100 mil habitantes. Además, informó que actualmente de las 32 entidades federativas, 24 tienen menos de 100 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se presenta como una gripe con escurrimientos nasales o incremento en la temperatura, y para su tratamiento es indispensable acudir al médico y no automedicarse. Por ello, resaltó que la única manera de controlar el sarampión es a través de las vacunas, que previenen cuadros graves, reduce la tasa de contagios y detiene la transmisión. “Un hecho muy importante es que la gran parte de la población mexicana ya está vacunada, ya un número muy significativo y eso es lo que nos está permitiendo controlar el brote”, destacó.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, señaló que entre 2025 y 2026, con la Estrategia para controlar el sarampión se han aplicado 14.3 millones de vacunas, comparado a las 5 y 6 millones que se aplican en un año normal sin brote. “Para tranquilidad de todas y todos: tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población”, comentó.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que la primera dosis de la vacunación tiene una cobertura entre 93 o 95 por ciento, mientras que la segunda dosis que permite una inmunidad hasta en 99 por ciento y de largo plazo.

Se prepara segundo cargamento de ayuda a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves llega a Cuba el primer envío de ayuda humanitaria ratificando que ya se prepara un segundo cargamento de víveres que se enviará a Cuba.

En breve referencia al caso cubano, dijo que también tiene conocimiento que organizaciones de la sociedad civil están realizando una colecta de víveres y otros productos para enviarlos a Cuba. En su momento, se determinará si este apoyo pudiera también trasladarse en las embarcaciones de la Secretaría de Marina que volverán a Cuba.

Precisó que el gobierno mexicano no ha convocado todavía a realizar una colecta porque se tiene reserva para otorgar ayuda humanitaria a otros países, pero en su momento podría realizarse.

No hay información de uso de drones en frontera:CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no tiene información que confirme el uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos, luego del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, ante reportes sobre presuntas actividades ilícitas en la frontera norte.

«No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA o cualquier otra área de Estados Unidos, puede preguntarla al Gobierno de México», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos había informado el cierre del espacio aéreo alrededor de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, durante 10 días, en una medida inusual que las autoridades atribuyeron a «razones especiales de seguridad» no especificadas.

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de El Paso en un inicio habían quedado suspendidos a partir del 10 de febrero a las 23:30 horas local y se planteaba la suspensión hasta la misma hora del 20 de febrero, informó el operador aeroportuario en un aviso de viaje publicado en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.

Por su parte, el Secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso, Texas, fue debido a la incursión de drones de un cártel. «La FAA y el DOW actuaron rápidamente para abordar una incursión de un cártel con drones. La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y se están reanudando los vuelos normales», reportó Duffy en su cuenta de X.

La mandataria federal pidió no especular sobre el tema y mencionó que indagarán las causas detrás del cierre del Aeropuerto de El Paso, Texas.

«No hay que especular, vamos a tener la información y mantener una comunicación permanente. Y, bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cierran», añadió.