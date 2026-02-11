Pronostican que “El Niño” favorecerá intensos incendios forestales durante este 2026

Menor cantidad de lluvia

Prevalecerán condiciones meteorológicas adversas

Autoridades estimaron que la temporada de incendios forestales 2026 será más intensa debido a que prevalecerán condiciones meteorológicas adversas en el territorio, con la posible presencia del fenómeno de “El Niño” en el Océano Pacífico y una menor cantidad de lluvia, lo que incrementará las zonas de sequías.

En 2025 se registraron en México 7 mil 16 incendios forestales con una superficie afectada de un millón 230 mil 212 hectáreas. De ellos, 50.28 por ciento duraron un día, 30.17 por ciento entre dos y tres días, 12.70 por ciento entre cuatro y cinco días y sólo 6.83 por ciento más de una semana, de acuerdo con datos de la Conafor.

Las entidades con mayor superficie afectada fueron Chihuahua, Guerrero, Durango y Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Baja California, Campeche y Sonora, que representaron 76 por ciento del total nacional.

En lo que va del año, al corte del cinco de febrero, se suscitaron 260 incendios forestales. Este miércoles hay 12 activos, con un daño preliminar de casi 10 mil hectáreas afectadas.

En el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil, que se lleva a cabo en Ensenada, Baja California, la cual termina hoy, se capacitarán a mil 500 elementos en Sistema de Comando de Incidentes, coordinación interinstitucional, atención de emergencias, evaluación de daños y manejo del fuego.

La coordinadora general de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Teresa Flores Cabral, subrayó que a nivel global se registran incendios forestales cada vez más agresivos en intensidad y severidad.

Destacó que ante el cambio climático y las condiciones meteorológicas adversas que se esperan este año, es indispensable fortalecer las acciones de prevención física, cultural y legal, y estar preparados con recursos materiales y humanos para una respuesta oportuna y eficaz en el combate y control.

La Conafor opera con más de 4 mil combatientes, entre oficiales, brigadistas rurales y personal de protección forestal. Dispone de campamentos, torres de observación para la detección de incendios y vehículos para los recorridos y motobombas.

Se alistan para temprada 2026

La Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, se realizó del 9 al 11 de febrero en el Centro Metropolitano de Convenciones “Baja California Center”, en Ensenada, Baja California, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para definir estrategias de prevención, programas de combate y atención a las Áreas Naturales Protegidas.

En la reunión se presentaron las medidas de prevención, el estado de fuerza para el manejo del fuego y las acciones de preparación acordadas entre el Gobierno de México y las 32 entidades federativas.

Durante la inauguración, el coordinador estatal de Protección Civil de Baja California, José Salvador Cervantes Hernández, recordó que se cumplen 40 años del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), y gracias a estos años de evolución y aprendizaje la protección civil pasó de ser reactiva a convertirse en una política pública centrada en la prevención y la gestión de riesgos.

Por su parte, la coordinadora general de Conafor, Teresa Flores Cabral, señaló que en el mundo se registran incendios forestales cada vez más agresivos en intensidad y severidad, de acuerdo con la estadística histórica. Informó que en 2025 se registraron en México 7 mil 16 incendios forestales, con una superficie afectada de un millón 230 mil 212 hectáreas. Destacó que, según los pronósticos meteorológicos, prevalecerán condiciones adversas en el país, por lo que es indispensable fortalecer las acciones de prevención física, cultural y legal, y estar preparados con recursos materiales y humanos para una respuesta oportuna y eficaz en el combate y control.

Asimismo, recalcó que la estrategia principal del Programa de Manejo del Fuego a nivel nacional es la coordinación interinstitucional con las instancias de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil organizada, silvicultores, academia y la sociedad en general. También agradeció a las y los combatientes de incendios forestales y a las personas técnicas especializadas de todas las instituciones, a quienes reconoció como el recurso más valioso en esta tarea.

Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de Brigada de Estado Mayor, Daniel Gallegos Acevedo, presentó la fuerza de tarea y recursos disponibles para la atención de incendios forestales para la temporada 2026.

De igual forma, el comandante de la Segunda Zona Naval, Juan Carlos Vera Minjares, en representación de la Secretaría de Marina, presentó las acciones de preparación para la temporada de incendios forestales de la Secretaría para este año.

Posteriormente, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa expuso las acciones de prevención y preparación del Sistema Nacional de Protección Civil, además, en su mensaje destacó la importancia de fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto para hacer frente a la próxima temporada de incendios forestales, e indicó que más del 95% de los incendios forestales se deben a causas humanas, en ese sentido la prevención y el cuidado de nuestros bosques es responsabilidad de todas y todos.

El gobierno de México, a través de la Semarnat y la Conafor, reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa Nacional de Manejo del Fuego, con el fin de preservar los ecosistemas y proteger a la población.