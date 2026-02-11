Viste Clara Brugada a la CDMX con “arte verde”, rumbo al Mundial 2026

Embellecen el entorno urbano

– Artesanos de servicios urbanos instalan figuras de balones, camisetas de fútbol y ajolotes en 90 camellones de vialidades

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio de la actividad «Vestir a la Ciudad», una iniciativa que busca embellecer el entorno urbano de cara a la próxima justa mundialista mediante la instalación de topiarios de arte verde. Durante el acto, la mandataria destacó que esta tradición de adornar el entorno tiene raíces históricas que se remontan a la época de Nezahualcóyotl.

Acompañada por el Secretario de Obras y Servicios, se informó que se colocarán 250 topiarios en 90 camellones de las principales avenidas, entre ellas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Estas piezas son elaboradas con plantas suculentas por trabajadores de servicios urbanos, quienes han creado figuras representativas como balones, camisas de fútbol y ajolotes. “Se trata de construir entornos amables, más vivos para los que vivimos en la ciudad, aprovechando de manera sustentable la biodiversidad urbana sin renunciar a nuestra herencia”, afirmó Brugada Molina.

“Desde hace más de 600 años, en el siglo XV, el rey poeta Netzahualcóyotl, amante de los jardines y del equilibrio con la naturaleza, ya había creado lugares y espacios para la contemplación, para el disfrute y para esa armonía entre la vida humana y su entorno. Así que estamos recuperando ese espíritu”, dijo la manbdataria capitalina.

“Nuestra prioridad entonces, es conservar y aprovechar de manera sustentable, la biodiversidad urbana, sin renunciar a nuestra herencia ni a nuestro profundo gusto por los jardines y los espacios verdes”, agregó

Por su parte, la alcaldesa de Venustiano Carranza resaltó la importancia de la recuperación de espacios públicos, señalando que el parque intervenido cerca de Circuito Interior es uno de los más grandes de la demarcación. Como parte de estos trabajos, se anunció la remodelación de 25 canchas de fútbol, destacando que la intervención gubernamental ha permitido reducir la inseguridad en la zona en un 11 por ciento.

En el eje ambiental, la Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez, detalló que la materia prima para estas obras de arte proviene de Xochimilco. En el suelo de conservación se producen lavanda, miguelito y cempasúchil, lo que beneficia directamente a 500 floricultores de la zona lacustre. Esta colaboración institucional no solo embellece la capital, sino que reconoce y dignifica el trabajo de las comunidades productoras del sur de la Ciudad de México.