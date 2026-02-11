Impulsa Martí Batres gestión del ISSSTE en territorio; visita unidades médicas en el país

Atención a la derechohabiencia

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, realizó un recorrido por la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Xalostoc”, Estado de México, donde destacó que durante su gestión ha visitado 150 unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención en todo el país.

“Vamos a seguir visitando clínicas y hospitales porque ahí se da el contacto directo. Eso me permite escuchar quejas, recoger peticiones, ajustar problemas, plantear soluciones y tener la información más fresca de cómo se encuentra cada una de nuestras unidades. He visitado alrededor de 150 unidades de todos los niveles, desde consultorios hasta Hospitales de Alta Especialidad, pasando por Hospitales Generales, Clínicas y Unidades de Medicina Familiar, y eso nos permite mejor diagnóstico y mejor atención”, subrayó en el sitio.

Martí Batres detalló que durante los recorridos también se supervisa la vacunación y el funcionamiento y nivel de abastecimiento en farmacias, a efecto de fortalecer la atención a los 13.9 millones de derechohabientes, y garantizar los insumos y medicamentos que requieren.

Asimismo, en las áreas de quirófanos de las unidades médicas de segundo y tercer nivel se verifica el estado de las instalaciones, la funcionalidad del equipo médico y que se cuente con la plantilla completa de personal médico y de enfermería, a fin de llevar a cabo las intervenciones necesarias.

Mientras que, en las unidades de primer nivel, el director general revisa las acciones de mejoramiento y equipamiento realizadas durante 2025 con el programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual las comunidades, representadas por el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), decidieron los proyectos y ejercieron el recurso asignado para satisfacer las necesidades de su clínica.

Finalmente, el director general del ISSSTE enfatizó que las visitas forman parte de la estrategia de “menos escritorio y más territorio”, implementada en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para trabajar por el bienestar de la derechohabiencia y fortalecer el trato digno.