El IMSS reconoce a médicas por su aporte histórico en la atención a la salud, docencia e investigación

Día Mundial de la Mujer Médica

Un total de 13,454 se forman como especialistas en el Instituto, las cuales representan el 53% de universo de personal residente

Las mujeres médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desempeñan un papel estratégico y transformador, al ser una fuerza fundamental no solo en la operación diaria, sino también en la toma de decisiones, la conducción de equipos y la construcción de políticas públicas en salud.

En este Día Mundial de la Mujer Médica, el Seguro Social hace un reconocimiento a las profesionales de la salud por su aporte histórico y actual en la atención a la salud, la docencia, la investigación y gestión de los servicios.

“Contar con un día dedicado a la Mujer Médica es importante porque permite visibilizar su contribución histórica, científica y social en la medicina, así como reconocer los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten”, dijo la doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud del IMSS.

Destacó que, en el ámbito de competencia de esta coordinación, un total de 13 mil 454 mujeres se forman actualmente como médicas especialistas en el IMSS, las cuales representan el 53 por ciento de universo de médicas y médicos residentes del Instituto.

Ortega Franco señaló que laboran en el Seguro Social 43 mil 553 médicas especialistas y generales, mientras que las 10 especialidades médicas con mayor cantidad de residentes mujeres son: Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Anestesiología, Medicina Interna, Medicina de

Urgencias, Pediatría, Cirugía General, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Geriatría Directa, Traumatología y Ortopedia.

“Esta conmemoración refuerza la necesidad de seguir promoviendo condiciones de formación y ejercicio profesional equitativas, libres de violencia y discriminación, y de reconocer el papel fundamental que las mujeres desempeñan en los sistemas de salud. Contar con un día dedicado a la Mujer Médica es fundamental porque permite visibilizar y reconocer nuestro papel en un campo profesional que durante siglos no tuvo cabida para la mujer”, dijo.