Brindan capacitación especializada a mil 361 elementos de seguridad para combatir robo de hidrocarburos

Participa personal de instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno

Con el objetivo de reforzar las estrategias de combate al robo de hidrocarburo y fortalecer las acciones institucionales contra el mercado ilícito, Petróleos Mexicanos (Pemex) capacitó a mil 361 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, instituciones de seguridad y personal especializado de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la empresa, en distintos programas orientados a la inspección física y documental de autotanques, con el fin de detectar y prevenir irregularidades.

Se trató del curso teórico-práctico “Inspección física y documental de autotanques que transportan hidrocarburos y petrolíferos”, que desarrolló la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex y que fue dirigido a personal de distintas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que participan en la atención a delitos del Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (MIHPP).

El curso tiene como propósito capacitar a las autoridades para identificar y atender este tipo de ilícitos, en los que con frecuencia se utilizan documentos falsos, duplicados o se carece de la documentación requerida.

Durante la capacitación, se explican las reglas y requisitos que deben cumplir los operadores que transportan combustibles, como gas LP, gasolina o diésel, a fin de garantizar que su traslado se realice de manera segura y conforme a la normatividad vigente.

Personal del área de Logística participa en el desarrollo del curso, cuya parte práctica se realiza en el laboratorio de identificación de hidrocarburos, donde las y los participantes realizan ejercicios reales para fortalecer sus conocimientos.

Petróleos Mexicanos reafirma su compromiso con la protección del patrimonio energético nacional y el fortalecimiento de la seguridad en la cadena de suministros de hidrocarburos.