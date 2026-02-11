Crecen 0.8% PIB Turístico y Consumo Interior Turístico en tercer trimestre de 2025

Turismo mantiene una tendencia positiva

Estas cifras dan cuenta del dinamismo del turismo y de su contribución al fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleo

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) Turístico registró un crecimiento de 0.8 por ciento en comparación anual, respecto al tercer trimestre de 2024, así como un incremento trimestral de 0.4 por ciento frente al segundo trimestre de 2025.

“Estos resultados confirman que el turismo continúa avanzando de manera constante, fortaleciendo su contribución al desarrollo económico del país y consolidándose como una actividad clave para el crecimiento y el bienestar de las comunidades”, declaró.

En este mismo periodo, el Consumo Turístico Interior mostró un desempeño positivo, con un crecimiento de 0.3 por ciento en su comparación trimestral, y un aumento de 0.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor participación de las y los turistas en las actividades económicas del sector.

La secretaria de Turismo destacó que estas acciones se desarrollan en congruencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado al turismo como una herramienta estratégica para detonar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y generador de Prosperidad Compartida, a través de un desarrollo sostenible e incluyente

“Estas cifras dan cuenta del dinamismo del turismo en México y de su contribución al fortalecimiento del mercado interno, la generación de empleo y el bienestar en los destinos del país; el turismo es una palanca clave para el crecimiento económico y seguiremos trabajando para consolidar su desarrollo en beneficio de todas y todos”, concluyó.

Nota: Las cifras presentadas corresponden a series desestacionalizadas, a fin de eliminar la influencia de factores estacionales y efectos de calendario que inciden en el comportamiento de las series económicas.